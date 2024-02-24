陳揆食安報告9頁 藍批逾半吹噓

行政院長陳建仁昨赴立法院食安專案報告，但書面報告只有九頁，對台糖豬肉驗出西布特羅事件，只有一頁半的說明。國民黨立委葉元之批評，食安書面報告一半以上在吹噓民進黨做得有多棒，這就是為什麼食安問題一直出現的原因，「就是沒有病識感」，整分報告從馬政府講起至今已十六年，「到現在還在馬維拉、還在搞政治鬥爭。」國民黨立委王育敏也質疑，政院報告通篇沒對自身檢討。

針對民進黨稱檢出西布特羅的「天選之肉」只有台中檢出一件，屬單一事件。國民黨立委廖偉翔質疑，同批豬肉售出三七二公斤，庫存剩下十一點七公斤，等於是從剩下的百分之三檢出，如何確保百分之九十七沒有問題？

國民黨立委徐巧芯質疑檢驗方式，她追問，同批次豬肉多少占比被賣掉？農委會代理部長陳駿季回答「賣掉多少我不清楚」；徐巧芯質疑「同批豬肉只驗了百分之三」，陳駿季回應，這跟百分比無關，主要是同一批肉、同一批飼料」。陳建仁也反嗆徐巧芯的說法「完全是外行」，台中市檢驗極低量，就應複檢，「委員你的邏輯呢？不要再竹篙鬥菜刀」。

民眾黨立委陳昭姿質疑，美牛查廠報告有八件，美豬查廠報告卻掛零；國內豬隻有溯源系統，肉臟卻沒有溯源。陳建仁表示，政府都有去查，但因應前幾年受到疫情影響，查廠確實有困難，採取系統係查核，衛福部有相關資料可以提供。至於內臟溯源，陳建仁表示，目前進口豬肉沒有檢出含有瘦肉精，「如果肉沒有檢出，內臟會有嗎？」

國民黨立委王育敏質疑，去年消基會在市面上查了二八九件加工品，沒有一件標示美豬。衛福部長薛瑞元說，「沒有就沒有，不一定要有」；被追問進口美豬流向何處？衛福部長薛瑞元說「不可能背這種東西」，陳建仁再度回嗆，「美豬銷售管道五花八門，要一個部會首長背起來？」陳駿季則說「大部分是進入加工系統」。