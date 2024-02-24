陳揆嗆沒給台糖複驗有錯 中市府：難道等吃下肚才公布

台糖豬肉瘦肉精疑雲未解，行政院長陳建仁昨在立法院重申屬單一檢體事件，國內豬肉供應鏈尚無風險，經過「刪去法」可能是實驗室汙染，陳揆並直指中市府首次檢出西布特羅，沒有給台糖十五天申請複驗就逕行公布，「就是台中市政府的錯」。

台中市政府表示，不接受實驗室汙染的說法，更不容許食安處人員被抹黑，一有異常就公布是依據食安法，否則「難道要等大家都吃下肚才公布嗎？」

台中市政府抽驗台糖公司國產梅花肉片檢出西布特羅，陳建仁昨到立法院進行食安報告，在野黨火力全開，陳揆答詢多次動怒，立法院長韓國瑜三度提醒，立委與閣員相互尊重。

陳建仁列舉馬蔡政府食安事件指出，蔡總統就任後推動食安五環，近年食安事件已從系統性逐漸轉為個案性問題，這次驗出西布特羅屬單一檢體事件，四家進口西布特羅的業者說明產品用途作為實驗室標準品。食藥署廿一日已召開專家會議，三月公布開會結果、委員名單，並決定是否開第二次。未來也會建立ＳＯＰ處理流程標準，請專家學者討論，一、兩個月內可提出。

民進黨立委洪申翰質詢時，以「刪去法」質疑「很難不懷疑台中市政府驗出瘦肉精，是實驗室事件。」隨後在國民黨立委廖偉翔質詢，陳建仁引用洪的說法推估可能是實驗室汙染；廖偉翔質疑，為何四十包肉只有一包驗出西布特羅？陳揆說，台中市政府就是錯在十八天內沒做第二個檢體檢驗。

陳建仁說，雖然中央、地方都檢出微量西布特羅，但檢驗的是同一塊肉，從中市府一月十八日抽驗到二月二日公布結果，台中市沒有做第二次檢驗；現場也沒有攝影機，「如果一群豬吃了瘦肉精，只會跑到其中一隻豬的一塊肉才奇怪，這就是科學，你講的是政治」。

對於陳建仁的說法，多位國民黨立委接連提出質疑，王育敏批評先射箭再畫靶，謝龍介認為太武斷，羅智強說，食安法明定「有危害食安之虞應主動查驗，並發布預警」，並無「低劑量就不公布」的規定。對此，陳建仁回答，食安法沒有說檢驗不正確可以公布，但幾次檢驗數據差十幾倍，法規是要「正確檢查」才能公布，這是基本知識。

台中市衛生局長曾梓展說，食安處依食安法，驗出有異常後，為求慎重，內部反覆化驗上機廿二次，僅測出西布特羅，確定異常無誤才對外公布，就像現在稽查到蘇丹紅辣椒，也是一有異常就公布，不必等廠商申請複驗後才公布，「難道要等大家都吃下肚才公布嗎？」

曾梓展說，食安處的實驗室，衛福部每年都會做兩種認證，是目前台灣最具法律效力的認證，設備、藥品和檢驗流程絕對符合國家標準，不用懷疑，且中央請來四名檢驗專家確認沒問題，完全符合規定，大家可以信賴。