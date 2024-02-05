染髮就是壞學生？學測作文展創意 寫大數據、刺青染髮

考生在學測作文發揮無限創意，在寫課業壓力中找到休息的縫隙、讓懂大數據的機器人幫忙分析性格！針對國寫，成大中文系名譽教授陳昌明5日於記者會指出，有考生寫「標籤」，就反思學生染髮、刺青一定是壞學生嗎？至於英文作文，政大英文系教授賴惠玲說，考驗學生對機器人的創意。

113年學測於1月22日落幕，大考中心舉辦記者會說明國文、英文考科非選擇題的評分標準。此次國寫的題目有兩大題，分別是考驗學生對「標籤」的看法，且要以「縫隙的聯寫」為題進行作文；英文寫作題分別考中譯英與英文作文，作文提出高中生可能遇到的人際關係，並問要如何運用機器人解決問題。

染髮就是壞學生？

針對國寫，陳昌明指出，考生要能明確論述「標籤」正面與反面的作用，並舉出實例說明對標籤的看法，符合論點明確、詮釋深入、結構嚴謹與文辭暢通，就能拿到高分；「縫隙的聯想」則要求考生具體書寫生命中的縫隙的感思與體悟，更要表達出雋永的情感。

他說，考生在書寫「標籤」時，大多與學生時期的經驗息息相關，因為從國小開始都會有「取綽號」的現象，要求考生知性反省該議題，像有考生就反思大人將染頭髮、刺青的學生視為壞小孩的狀況。陳昌明認為，此類題目較不容易落入過去「士不可弘毅人，任重而道遠」的八股樣板寫作。

至於考生在作文「縫隙的聯想」的發揮，陳昌明表示，情意寫作從過去就是培養學生的重點，所以通常表現非常良好，「尤其文辭有時候寫得比大人還要好」。他舉例說，許多學生從學業經爭、挑燈夜戰的經驗中，書寫喘一口氣的時刻，包括與家人旅遊、下課十分鐘的聊天，都是彌足珍貴的休息「縫隙」。

機器人懂大數據

英文作文提供考生三個問題：「心碎怎麼辦」、「太在意別人想什麼」與「情緒不定」，並詢問如何透過機器人小幫手解決，賴惠玲指出，首先，考生需要點出最想要機器人幫忙解決哪個問題，並解釋原因；後續具體說明機器人有什麼能力，且如何協助解決問題。

她說，選「太在意別人想什麼」的考生特別多，這個年紀的學生對穿著、行為給別人的想法特別在意，選「心碎怎麼辦」的學生則是多書寫他們過去交往的實際經驗，所以此次考題的考生的生活經驗高度相關。

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