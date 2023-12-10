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課綱爭議 侯籲賴：勿操作世代對立

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

針對一○八課綱爭議，國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，課綱問題不應被簡化成為何要讀文言文，他呼籲民進黨總統參選人賴清德不要迴避，更不要為了選舉，忙著操作世代對立，無視師生、產學界的心聲，甚至由執政黨高官、政要帶頭，口誅筆伐一名提出個人看法的國文老師。

侯友宜表示，新課綱不僅是古文到底該有多少問題，而是這樣的課綱，是不是也讓包括理化在內，所有基礎學科不斷地弱化、但升學壓力卻依舊存在？這應該是問題核心，不應被簡化成「為什麼要讀文言文？」

侯友宜說，政府如果不能解決問題，只會解決提出問題的人，將人民的意見，視為豺狼虎豹，缺乏自省能力，這不就是「士大夫之無恥，是謂國恥」，民進黨政府，正在如實地演繹中。

課綱 侯友宜 文言文

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