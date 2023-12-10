綠批黨國遺毒 家長：早進化3.0版

高雄市家長協會這幾年發起自費為各學校設立品格標語，多數學校都選擇「禮義廉恥」，這四個字曾遭綠營質疑是威權復辟、黨國遺毒，但有家長團體表示，禮義廉恥早已與時俱進，進化到三點○版，並符合新課綱精神。

高雄市家長協會理事長洪志和表示，協會發起這項活動，帶動許多縣市家長團體響應，過程也遇政治因素，有人願捐禮義廉恥牌匾，不見得有學校願意掛，所以由家長團體發起、由下而上推動品格標語，爭議較小。

洪志和說，一般人對禮義廉恥的認識，最初的一點○版應該出自「管子．牧民篇」；二點○版是國民政府時代的新生活運動共通校訓，這也是較引起威權復辟爭議的部分。

洪志和說，家長會長聯盟提出的「禮義廉恥三點○版」，強調「禮是尊重互敬，義是誠信共好，廉是得所應得，恥是自省覺悟」，這與新課綱「自發、互動、共好」精神吻合，並將「得其所應得」的公義價值納入。

北市教育局副局長陳素慧說，前幾年促轉會要求蔣公銅像、照片等威權象徵退出校園，有些校園會因活動、修建或推行雙語等因素，用新的座右銘或品格標語取代禮義廉恥，但這四字仍被放北市十三項品德核心價值內，透過機會教育、生活實例教育小朋友；例如陽明高中一次大隊接力競賽，同學拋下輸贏，將最後一棒交由罹患腦性麻痺的同學擔任，同學高喊加油，讓學生具體實踐。

洪志和說，「品德教育才是家長心中最軟的那一塊」，歡迎大家持續推動，不是一時話題，未來還會與全國家長團體連線推動品德教育，並建議品德教育恢復為正式課程。