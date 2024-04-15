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整理包／伊朗史上首次空襲以色列！ 衝突始末、全球影響、最新進展一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
伊朗13日晚間向以色列發動無人機和飛彈襲擊，中東局勢再升溫。路透
伊朗13日晚間向以色列發動無人機和飛彈襲擊，中東局勢再升溫。路透

伊朗13日晚間首次從境內對以色列發動攻擊，發射逾300枚無人機及飛彈空襲持續約5小時。以色列軍方強調，絕大多數飛彈遭到以方攔截，只有少數飛彈射入以國領土，並造成12人受傷。伊朗此次攻擊行動可能導致中東緊張局勢惡化，美國則強調對以色列「堅定不移」的支持。以下《聯合新聞網》為您整理此次衝突事件始末。


以色列1948年建國後與伊朗關係密切，但隨著1979年伊朗伊斯蘭革命後，強硬派領袖上位，兩國的友誼也逐漸走向崩解。

2024年4月1日，以色列針對大馬士革的伊朗領事館發動空襲，導致10多人死亡，包含7名伊朗伊斯蘭革命衛隊成員，其中更有2名高層。為報復以色列1日的攻擊，伊朗也做出了回應，於13日向以色列領土發射超過300枚無人機和導彈。

以色列軍方指出，伊朗對以國發動空襲，其中包括170架無人機、30枚巡弋飛彈及110枚彈道飛彈，但約99%的飛彈及無人機未成功進入以國領土，或是在境內遭到攔截，只有少數彈道飛彈射入以色列領土，並導致12人受傷，其中包括一名7歲女童。

以方表示，其中一枚飛彈擊中以色列南部尼格夫沙漠（Negev）的內瓦庭軍事基地，但基地僅受輕微影響，仍正常運作中；伊朗媒體則報導，這場攻擊對內瓦庭軍事基地造成嚴重打擊。

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為了應對伊朗襲擊，以色列鄰國約旦於13日晚間對所有出入境和過境飛機關閉領空，以色列、伊拉克和黎巴嫩也已關閉領空，附近空域受到普遍GPS干擾；敘利亞和約旦防禦系統則處於高度戒備狀態。

以色列與巴勒斯坦去（2023）年10月以來，持續在加薩走廊交火，中東局勢緊張。伊朗此次空襲為兩國的直接衝突，將導致情勢再度升溫，恐極化中東地區的敵意行動。

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美國總統拜登通過白宮聲明表示，將嚴厲譴責伊朗與其在葉門、敘利亞和伊拉克的代理人，並重申對以色列的支持，「支持以色列抵禦來自伊朗及其代理人威脅的承諾堅定不移」。拜登指出，美國在空襲前，已派出戰機與軍艦前往，並協助以色列擊落伊朗發射的無人機和飛彈，但他也聲明，美國不會參與、也不會支持後續以色列任何針對伊朗的進攻行動。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、義大利、日本外務大臣與拉丁美洲的幾個國家都譴責了伊朗的襲擊。

沙烏地阿拉伯外交部則對區域軍事升級與潛在的嚴重後果表達關切。埃及外交部也聲明，呼籲各方保持最大限度的克制，避免人民面臨更多不穩定和緊張局勢。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則表示，以色列一直在防備伊朗的直接攻擊，防禦系統已部署完畢，並感謝各國的支持，更鄭重聲明「我們有明確原則：誰傷害我們，我們就傷害他們」。

美國總統拜登聲明，美國不會參與、也不會支持後續以色列任何針對伊朗的進攻行動。(美聯社)
美國總統拜登聲明，美國不會參與、也不會支持後續以色列任何針對伊朗的進攻行動。(美聯社)

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根據中央社報導，以色列曾一度決定要對伊朗發動反擊，但總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與美國總統拜登通話後被說服，取消了這項報復計畫。而拜登也在通話中表明，美國始終會幫助以色列防衛，但不會參與以色列針對伊朗的任何反擊行為。

聯合國安全理事會14日下午針對「伊朗襲以色列」事件召開緊急會議，聯合國秘書長古特瑞斯警告各國不要報復伊朗，否則局勢將更加緊張，強調「中東地區或全世界都禁不起更多戰爭」，並呼籲各方保持最大克制。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）表示，伊朗的行動是必要的，且有權自我防衛，若美國對伊朗發起軍事行動，伊朗也將作出相對的回應。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）則在會中指控伊朗違反國際法，接著播放一段以色列在伊斯蘭教第3聖地艾格撒清真寺上空，攔截伊朗無人機的影片，呼籲安理會譴責伊朗、重新實施制裁，並將伊朗革命衛隊列為恐怖組織。

據以軍指出伊朗13日夜襲行動，有一名七歲女童受傷。圖為鑑識人員在檢查攻擊女童的飛彈殘骸。(路透)
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