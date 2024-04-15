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伊朗：攻擊以色列72小時前知會美國和鄰國 美官員否認

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伊朗：攻擊以色列72小時前知會美國和鄰國 美官員否認

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗外交部長艾密拉多拉安（如圖）14日稱德黑蘭在襲擊以色列前72小時曾向鄰國和美國發出預告，但美國官員否認收到通知。美聯社
伊朗外交部長艾密拉多拉安（如圖）14日稱德黑蘭在襲擊以色列前72小時曾向鄰國和美國發出預告，但美國官員否認收到通知。美聯社

路透報導，土耳其、約旦和伊拉克官員14日透露，伊朗襲擊以色列前72小時曾發出預告，避免釀成大規模死傷加劇中東局勢，但美國官員否認收到通知，指伊朗事後捏造事實，掩飾襲擊失敗的尷尬。

伊朗在當地時間13日出動上百架無人機和發射飛彈襲擊以色列，以此報復以色列國防軍在月初空襲伊朗駐大馬士革領事館外館。而伊朗的絕大部分無人機和飛彈在進入以色列領空前被截獲，1名女童被攔截飛彈碎片擊中導致重傷。

伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）14日表示，德黑蘭在襲擊以色列前曾向鄰國和美國發出72小時預告，以免造成重大傷亡損害。

土耳其外交部稱，在攻擊前曾和華府與德黑蘭溝通過，且當時以中間人身分傳達訊息，確保回應行動符合比例原則，「後來的發展並非預料之外」。

不過，拜登政府一名資深官員否認伊朗外長說法，稱華府當時必須透過瑞士才能聯繫伊朗，而且沒有收到72小時通知。

這名官員說上述伊朗的說法絕非事實，伊朗「並沒有提前通知，也沒有給人『這些地點將是攻擊目標，所以請疏散』的感覺」。

這名官員還指出，美國是在伊朗發動攻擊後才收到訊息，而伊朗的目的就是造成「高度破壞」，他推測伊朗之所以說曾經給預告，是為了掩飾襲擊失敗。

這名官員說，「我們透過瑞士收到伊朗的消息時，攻擊正在進行中，這基本上代表他們是在此之後才結束行動，但當時仍在攻擊中，這就是伊朗給我們的訊息。」

以色列 伊朗 飛彈

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