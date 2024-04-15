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歐盟譴責伊朗 美「堅定不移」挺以
伊朗向以色列發射無人機和飛彈，報復以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館。歐盟譴責伊朗造成地區緊張情勢升高，美國則表示堅定支持以國。
法新社報導，美國白宮國家安全會議發言人華森重申總統拜登對以色列安全「堅定不移」的支持。
華森說，美國將與以色列人民站在一起，支持他們抵禦來自伊朗的威脅；拜登總統正在不斷了解最新情況。
歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾在社群平台Ｘ發出訊息，譴責這次攻擊是「前所未有地升高情勢，且對區域安全構成嚴重威脅」。
英國首相蘇納克譴責伊朗的「魯莽」舉動，說這些攻擊可能會加劇緊張局勢，破壞該地區穩定，伊朗也再次表明打算在自家後院製造混亂。
法國外交部長塞儒內說，伊朗決定採取這空前舉動，其破壞穩定的行為已達新境界，也面臨軍事升級風險。義大利外交部長塔加尼表示，義大利正在「注意與關切」局勢發展，並「準備好因應任何情況」。
以色列總理內唐亞胡表示：「感謝美國與以色列站在一起，也感謝英國、法國和其他許多國家支持。我們有明確原則：誰傷害我們，我們就傷害他們。」
【記者謝守真／綜合報導】中東局勢急升，中國大陸外交部昨發聲明呼籲有關方面冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級，並稱這一輪情勢升級是加薩衝突外溢的最新表現，當務之急是切實落實聯合國安理會第二七二八號決議，盡快平息加薩衝突。
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