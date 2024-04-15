以色列南部遭狂轟 鐵穹出動攔截飛彈

以色列全國各地在十四日凌晨響起防空警報，戰機升空戒備，耶路撒冷上空傳出多響爆炸聲。北部海法市開放多個避難所供公眾暫避。當局宣布禁止一千人以上的集會，全國學校停課並取消所有活動。空襲結束後，以色列十四日已恢復平靜，特拉維夫班古里昂機場在關閉七小時後也已開放正常運作。

十四日凌晨一時四十二分左右，警報聲開始在以色列南部社區響起，並很快擴展到以色列各個地區，包括耶路撒冷和西岸許多城鎮。

伊朗這次主要攻擊目標集中在南部，此區域鄰近以色列空軍基地和核能設施。耶路撒冷也是伊朗攻擊目標，以色列軍方在耶路撒冷的舊城上方攔截到可能摧毀伊斯蘭聖地阿克薩清真寺大庭院內「圓頂清真寺」的飛彈。

ＣＮＮ及時攝影捕捉到以色列鐵穹防禦系統在其他地方進行攔截，包含以色列北部的海法以東等地及戈蘭高地附近。以色列特拉維夫等中部地區相對相當安靜，只聽到「鐵穹」防空系統攔截聲響和以軍戰機掠過天際的聲音。

以色列事先已掌握伊朗發動攻擊的情報。以軍發言人哈加里十三日就在電視上宣布以色列進入戰備狀態，出動數十架戰鬥機加強安全措施；自當晚十一時起，全國「禁止一切教育活動」，另嚴格限制在沒有「標準防護空間」的辦公室工作，同時實施聚會人數限制等措施。

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