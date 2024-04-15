聽新聞
test
0:00 / 0:00

以色列南部遭狂轟 鐵穹出動攔截飛彈

聯合報／ 國際中心／綜合報導
以軍在耶路撒冷部署鐵穹防空系統，以軍稱伊朗發射逾三百枚飛彈等武器，幾全遭攔截。（歐新社）
以軍在耶路撒冷部署鐵穹防空系統，以軍稱伊朗發射逾三百枚飛彈等武器，幾全遭攔截。（歐新社）

以色列全國各地在十四日凌晨響起防空警報，戰機升空戒備，耶路撒冷上空傳出多響爆炸聲。北部海法市開放多個避難所供公眾暫避。當局宣布禁止一千人以上的集會，全國學校停課並取消所有活動。空襲結束後，以色列十四日已恢復平靜，特拉維夫班古里昂機場在關閉七小時後也已開放正常運作。

十四日凌晨一時四十二分左右，警報聲開始在以色列南部社區響起，並很快擴展到以色列各個地區，包括耶路撒冷和西岸許多城鎮。

伊朗這次主要攻擊目標集中在南部，此區域鄰近以色列空軍基地和核能設施。耶路撒冷也是伊朗攻擊目標，以色列軍方在耶路撒冷的舊城上方攔截到可能摧毀伊斯蘭聖地阿克薩清真寺大庭院內「圓頂清真寺」的飛彈。

ＣＮＮ及時攝影捕捉到以色列鐵穹防禦系統在其他地方進行攔截，包含以色列北部的海法以東等地及戈蘭高地附近。以色列特拉維夫等中部地區相對相當安靜，只聽到「鐵穹」防空系統攔截聲響和以軍戰機掠過天際的聲音。

以色列事先已掌握伊朗發動攻擊的情報。以軍發言人哈加里十三日就在電視上宣布以色列進入戰備狀態，出動數十架戰鬥機加強安全措施；自當晚十一時起，全國「禁止一切教育活動」，另嚴格限制在沒有「標準防護空間」的辦公室工作，同時實施聚會人數限制等措施。

以色列 伊朗 耶路撒冷

延伸閱讀

將做出「強烈回應」 伊朗、以色列衝突惡化…總理內唐亞胡矢言將獲勝

大規模襲擊以色列！伊朗民眾叫好高呼「消滅他們」 國際社會紛紛譴責

甩開「代理人」戰爭！伊朗首次直接攻擊以色列 警報聲響徹以國南部

兌現「威脅」！伊朗向以色列發動大規模空襲 拜登再度重申堅定支持

相關新聞

首度從本土攻擊 伊朗飛彈夜襲以色列

伊無人機助攻 3國民兵同步空襲

以色列南部遭狂轟 鐵穹出動攔截飛彈

以色列全國各地在十四日凌晨響起防空警報，戰機升空戒備，耶路撒冷上空傳出多響爆炸聲。北部海法市開放多個避難所供公眾暫避。當...

上萬伊朗人 聚集支持報復行動

法新社報導，伊朗十三日空襲以色列，成千上萬伊朗民眾在十四日聚集首都德黑蘭巴勒斯坦廣場表達支持，不過社群媒體流出影片顯示，...

歐盟譴責伊朗 美「堅定不移」挺以

伊朗向以色列發射無人機和飛彈，報復以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館。歐盟譴責伊朗造成地區緊張情勢升高，美國則表示堅定支持以國...

美援以烏台包裹法案 有望現轉機

伊朗十三日空襲以色列，美國聯邦眾議院多數黨（共和黨）領袖史卡利塞聲明，眾院本周立法時程將調整，商討援助以色列法案；參院共...

中東衝突擴大 恐將美拖下水

伊朗十三日空襲以色列，報復其駐敘利亞大使館一日遭以軍空襲的一箭之仇。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十四日分析，自去年十月以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。