伊朗襲擊以色列安理會急商 聯合國秘書長要求克制

聯合國安全理事會今天就伊朗週末襲擊以色列事件召開緊急會議，聯合國秘書長古特瑞斯在會中警告各國不要報復伊朗讓緊張局勢進一步升高，並說世界禁不起更多戰爭。

綜合路透社和法新社報導，古特瑞斯（AntonioGuterres）在安理會緊急會議中表示，聯合國憲章禁止侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立，古特瑞斯也譴責伊朗攻擊以色列。

伊朗昨天夜間首度直接攻擊宿敵以色列領土，發射超過300枚飛彈和無人機，但幾乎全數被以色列、美國、約旦及英國等攔截。以色列軍方表示，這波攻擊造成12人受傷。

伊朗表示，這場攻擊是回應伊朗駐敘利亞大使館1日遇襲事件。這起大使館區空襲事件造成7名伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）成員死亡，包括2名高階將領，外界普遍歸咎於以色列。

古特瑞斯今天表示：「中東地區甚或全世界都禁不起更多戰爭。」

他還說：「中東處於臨界點，這個地區的人民正面臨毀滅性全面衝突的真實危險。現在該是降溫和緩和局勢的時候。」他也要求各方保持「最大克制」。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）呼籲安理會明確譴責伊朗攻擊，他表示安理會不能對伊朗的行動置之不理，必須有所回應。

他說：「美國未來幾天將與其他會員國磋商，探討進一步的措施，以在聯合國追究伊朗的責任。」但他沒有提供具體細節。

他說：「容我表明，如果伊朗或其代理人對美國採取行動，或對以色列採取進一步行動，伊朗將會被究責。」

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）表示，伊朗的行動是必要且合乎比例，他說德黑蘭當局不尋求中東局勢升級或戰爭，也無意與美國發生衝突，但重申有權自我防衛。

他說：「如果美國對伊朗、對伊朗公民或國家安全和利益發起軍事行動，伊朗將行使固有權利做出相應的回應。」

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）在會中指控伊朗違反國際法，並在平板電腦上播放一段影片，他說當中顯示以色列在伊斯蘭教第3聖地艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）地區上空攔截了伊朗無人機。

爾登呼籲安理會譴責伊朗、重新實施制裁以及將伊朗革命衛隊列為恐怖組織。

爾登在這場應他昨天要求召開的會議上說：「暫停按鈕不再是一種選擇。唯一的選擇是譴責伊朗，並利用一切必要手段讓他們為可怕的罪行付出沉重代價。」

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