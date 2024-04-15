聽新聞
test
0:00 / 0:00

外交部表譴責 我以色列留學生21人均安

聯合報／ 記者陳熙文李芯／台北報導

伊朗發動無人機及導彈攻擊以色列耶路撒冷等城市。外交部昨表示，伊朗此舉嚴重破壞區域及全球和平穩定，中華民國台灣與全世界愛好和平的民主夥伴同聲譴責，並呼籲有關各方自制，以溝通方式解決分歧，避免危機持續擴大。

外交部並籲請國人近期應避免前往以色列及伊朗旅遊，正在以色列及伊朗從事商旅活動的國人務必提高警覺，注意自身安全，並主動與我相關駐外館處取得聯繫，在兩國遭遇急難或緊急事故，可撥打駐以代表處或駐杜拜辦事處急難救助電話，或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」，以獲得及時協助。

教育部表示，目前在以色列的台灣學生有廿一人，主要就讀台拉維夫大學、希伯來大學和以色列理工學院，經洽駐以代表處得知留學生均安，教育部將隨時關注我留學生狀況，提供必要協助。

以色列希伯來大學碩士班學生、「以色列美角」粉絲專頁版主的知名旅遊網紅約阿咪在臉書報平安。她說，以色列時間十四日凌晨一時許，半夢半醒間聽到飛機聲，接著聽到爆炸聲，她和丈夫隨即躲在家中防空洞的房間睡覺，全家平安。以色列時間上午九時許，她拍攝當地狀況上傳YouTube頻道，以色列仍須上班，位於耶路撒冷舊城的景點遊客中心、售票處、商店都照常開門營業。

以色列 伊朗 外交部

延伸閱讀

將做出「強烈回應」 伊朗、以色列衝突惡化…總理內唐亞胡矢言將獲勝

大規模襲擊以色列！伊朗民眾叫好高呼「消滅他們」 國際社會紛紛譴責

甩開「代理人」戰爭！伊朗首次直接攻擊以色列 警報聲響徹以國南部

兌現「威脅」！伊朗向以色列發動大規模空襲 拜登再度重申堅定支持

相關新聞

首度從本土攻擊 伊朗飛彈夜襲以色列

伊無人機助攻 3國民兵同步空襲

以色列南部遭狂轟 鐵穹出動攔截飛彈

以色列全國各地在十四日凌晨響起防空警報，戰機升空戒備，耶路撒冷上空傳出多響爆炸聲。北部海法市開放多個避難所供公眾暫避。當...

上萬伊朗人 聚集支持報復行動

法新社報導，伊朗十三日空襲以色列，成千上萬伊朗民眾在十四日聚集首都德黑蘭巴勒斯坦廣場表達支持，不過社群媒體流出影片顯示，...

歐盟譴責伊朗 美「堅定不移」挺以

伊朗向以色列發射無人機和飛彈，報復以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館。歐盟譴責伊朗造成地區緊張情勢升高，美國則表示堅定支持以國...

美援以烏台包裹法案 有望現轉機

伊朗十三日空襲以色列，美國聯邦眾議院多數黨（共和黨）領袖史卡利塞聲明，眾院本周立法時程將調整，商討援助以色列法案；參院共...

中東衝突擴大 恐將美拖下水

伊朗十三日空襲以色列，報復其駐敘利亞大使館一日遭以軍空襲的一箭之仇。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十四日分析，自去年十月以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。