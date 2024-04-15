外交部表譴責 我以色列留學生21人均安

伊朗發動無人機及導彈攻擊以色列耶路撒冷等城市。外交部昨表示，伊朗此舉嚴重破壞區域及全球和平穩定，中華民國台灣與全世界愛好和平的民主夥伴同聲譴責，並呼籲有關各方自制，以溝通方式解決分歧，避免危機持續擴大。

外交部並籲請國人近期應避免前往以色列及伊朗旅遊，正在以色列及伊朗從事商旅活動的國人務必提高警覺，注意自身安全，並主動與我相關駐外館處取得聯繫，在兩國遭遇急難或緊急事故，可撥打駐以代表處或駐杜拜辦事處急難救助電話，或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」，以獲得及時協助。

教育部表示，目前在以色列的台灣學生有廿一人，主要就讀台拉維夫大學、希伯來大學和以色列理工學院，經洽駐以代表處得知留學生均安，教育部將隨時關注我留學生狀況，提供必要協助。

以色列希伯來大學碩士班學生、「以色列美角」粉絲專頁版主的知名旅遊網紅約阿咪在臉書報平安。她說，以色列時間十四日凌晨一時許，半夢半醒間聽到飛機聲，接著聽到爆炸聲，她和丈夫隨即躲在家中防空洞的房間睡覺，全家平安。以色列時間上午九時許，她拍攝當地狀況上傳YouTube頻道，以色列仍須上班，位於耶路撒冷舊城的景點遊客中心、售票處、商店都照常開門營業。

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