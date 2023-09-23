教師互挺／小校結盟 老師不被孤獨丟山頭

余晨慧是花蓮縣瑞穗鄉舞鶴國小的教務主任，也是學務主任、也是輔導主任。上個學年，舞鶴國小的工友退休，找不到人手，校長還要「客串」工友。一個老師身兼多種行政職，在偏鄉小校已是見怪不怪。任教嘉義偏鄉的教導主任許可欣（化名）說：「學務、教務、輔導都是我的。我偶爾有一種錯覺，覺得自己是一個有兼課的（行政）職員。」

三大原因 造成偏鄉師出走

減不掉的行政量，是老師的噩夢。「你猜新北學校一天平均收幾件公文？一百五十到兩百件！」誠致教育基金會董事長李吉仁說，即使只是「存查」，也要按鍵存檔；上級交辦要調查資料，老師得回頭問學生，再回報。應付公文，一天幾個小時就報銷了。

偏鄉師5大離職理由 製表／劉十賢

李吉仁舉例，光營養午餐這檔事，就有十個上級單位來公文要報告，不只教育局的國小教育科，連市府的ＥＳＧ小組也要求計算剩食減量；甚至不同平台要求相同的資料，只好「同一個表格，寄給十個平台」，學校要撥兩個人力專門處理公文。

余晨慧說，除了公文，老師還要承辦各種教育部的計畫，才能申請到教學補助。

根據願景工程、聯合報民調，偏鄉教師出走有三大原因：行政量大、學校團隊合作不佳、個人職涯規劃。為留住老師、維持教學品質，地方政府鼓勵偏鄉小校「加盟」，與鄰校跨校合作，分擔行政量。

行政分工 各校人力不浪費

「加盟」是指加入「區域教育資源中心」，這是地方政府依「偏遠地區學校教育發展條例」成立，教育部一年最高補助六百萬元。地方會指派其中一所學校的校長，擔任區域教育資源中心的「盟主」，協助整合鄰近六到八所偏遠學校的資源。

嘉義縣政府在梅山鄉與阿里山鄉成立「茶山水教育資源中心」，仁和、豐山、來吉、太和國小結盟後，學生數達三十六人，終於可以在運動會上跑大隊接力了。運動會上的三支比賽隊伍是當天才成軍，成員來自不同學校、橫跨一到六年級。這是偏鄉小校才有的另類風景。

至於畢業旅行招標、營養午餐採購等行政工作，學校結盟後就分工，由一校服務四校，不須四校都做同樣的事、浪費人力。許可欣說，「山上學校的氛圍，跟在平地是不一樣的。」四校合作密切，不會在招生壓力下互搶學生。

新學年起又有四校加盟「茶山水教育資源中心」。仁和國小前校長陳志鴻表示，八所國小聯合採購教科書，計畫未來定期評量也要聯合命題，老師又少一項負擔。

團隊支援 老師更願意留任

曾子芸（化名）任教的香林國小是嘉義縣「阿里山教育資源中心」一員。該中心是由六所阿里山上、周邊學校組成，五年前開始合訂教科書、聯合命題。

六校結盟以前，各年級老師只有一位，若對教材有疑問，只能與不同年級的老師討論；結盟後，六校教師成立「三年級數學團」、「三年級國語團」等群組，老師不被孤獨放在山頭，可共同備課、協力分析學生的瓶頸。曾子芸說，新手教師可以參考其他五校教師的教法，幫助很大。

曾子芸已在嘉義縣偏遠地區任教五年，她班上學生不到十人，改一批作業不用十分鐘，但要讓學力只有低年級程度的孩子理解中年級課程「要花很多時間補救。」

「真的要有同伴。」她說，偏鄉師特別需要夥伴意見、互相打氣、穩住教學信心。「不管孩子起點多落後，老師最需要做的事情就是陪著他慢慢跑。」這也呼應民調：願留任的偏鄉老師有四成五是為學校團隊留任。若教學團隊有一致目標、老師願意互助補位，偏鄉教師自然願意留下，不忘教育初心。