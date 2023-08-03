說好同步颱風假「桃園被一腳踢開」 鄉民氣炸：禁止北北基人用桃機

中颱卡努襲台，海陸警齊發，威脅北台灣，今天(3日)台北、新北、基隆、宜蘭停班停課，不過原本說會「北北基桃」同步，最後桃園市長張善政卻宣布桃園今天正常上班上課，引發桃園人不滿，甚至有鄉民氣炸說「桃園人是不是該禁止北北基人使用桃機？」

桃園市長昨天(2日)上午說颱風假原則與北北基同步，但晚間宣布後，卻只有只有桃園今天要上班，民眾認為承諾跳票，相當不滿。有網友在PTT發文怒吼，「北北基人欺人太甚」。

網友氣炸說，說好共患難，結果一腳把桃園踢的遠遠的，「是不是該禁止北北基人使用桃機」，或是課徵使用稅，讓他們瞧瞧桃園不是好惹的，是不是！」

此文一出也引起網友熱議，不少桃園人相挺留言，「也不要用石門水庫的水」、「好主意」、「雙北請用自己的翡翠水庫」，但北北基鄉民也不甘示弱回擊，「沒關係，我們還有松山機場」、「禁止北北基用你看桃機剩多少人」、「桃機服務費收假的？」

張善政事後也有解釋沒有與北北基同步的原因，可以理解新北為了整體性需要停班停課，台北被包在中間，也有需要停班課，但是氣象局預報顯示，桃園離停班課標準還有一段差距，所以最後才沒有跟進。