拒學生重返學習 挑戰大

對輔導室來說，應對拒學生常遇到缺乏家長支持、缺乏返校強制力、缺乏有效通報等三大挑戰，體制有諸多限制，讓許多輔導老師倍感挫折，拒學生要重返學習並不容易。

台中市長億高中國中部輔導老師賴瑋歆表示，輔導老師手上只要有一位家庭功能不好的拒學或中輟生，幾乎要化身成第二個家長，耗費大量心力關注孩子出缺席，她就曾翻牆入家門只為叫學生起床、每天買早餐給學生吃，但學生學習狀況依然被動，輔導效能不彰。

台中市惠文完全中學校長陳建銘也觀察，輔導室近年個案量大增，由於憂鬱、家暴、目睹家暴等學生人數增加，一位輔導老師平均一個月要諮商兩百人次，「人員編制彷彿沒有足夠的一天」。

即便「強迫入學條例」明文規定，國中小無故未到校，家長可處一日一百元罰鍰，但缺乏強制力，若學生沒有就學動力，輔導老師也無法強迫窩居生走出家門。陳建銘說，罰鍰執行效率低落，有些家長有恃無恐，少年警察隊也不會每天蹲點家門口，端看輔導老師是否願花心力協助學生踏出家門，對輔導老師來說負荷極大。

當輔導老師需外界資源協助，還可能遇到通報後未獲支援的問題。一位不具名的輔導老師說，通報意味著外界資源的介入協助，但現階段許多系統是通報後就沒下文，最多電話確認輔導老師處理方式，卻不曾實際到校了解個案，也不告訴第一線如何幫助個案。若資源沒有整合，再多人員介入也無助於解決個案面臨的問題。

該輔導老師舉例，他曾遇過家暴受虐兒，社會局介入多年，也知道家長管教過當，但仍默許發生。源頭無法妥善處理，學生學習狀況堪憂，學校輔導老師也無從協助。

北市大直高中輔導主任吳姿瑩說，輔導老師和家長都需更多系統資源支持，拒學生家長需要縣市學輔中心的社工師心理師介入協助，輔導老師需學校各處室和外部單位支援，才能有效編出完整拒學防護網。