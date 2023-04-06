112會考自然／素養題免驚！關鍵時事新聞全收錄 一張圖表就看懂

112會考將於5月20日（六）、21日（日）舉行，自然考科第二天登場，考試時間8:30-9:40，共70分鐘。聯合新聞網除了推出會考衝刺系列報導，指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅外，也整理時事話題，協助考生事半功倍拿高分。

112會考時程。圖／翻攝自國中教育會考網站

● 時事大補帖

・好讀周報／一天超過24小時、668天才能過年 探測火星揭面紗

新聞故事：雖然沒有潺潺水流，但火星真的有水，火星的南北兩極有冰雪覆蓋，火星的冰雪不僅是水冰，還有一層薄薄的乾冰，會隨著季節變化。透過觀測還發現了不同形態存在的水...

・好讀周報／台灣最完整鯨魚化石 一根下顎骨就重334公斤

新聞故事：成大地球科學系兼任助理教授、國立自然科學博物館助理研究員楊子睿團隊，最近在屏東縣恆春頭溝地區發現距今8萬5千年的鯨魚化石，推斷可能是「晚更新世」的藍鯨或大翅鯨...

屏東縣恆春頭溝地區意外發現台灣史上最完整鯨魚化石，下顎骨長達223公分，重達334公斤。圖／成大提供

・好讀周報／氣候變遷太要命 全球人口死因恐近7成與地球暖化有關

新聞故事：氣候變遷比新冠肺炎更加致命？對人類的威脅直逼癌症等級？隨著地球不斷暖化，研究人員正加緊腳步估算，若全球若未迅速採取行動減少碳排，氣候變遷將對人類健康帶來什麼影響...

・好讀周報／赤壁之戰冬天開打 孔明如何借東風？

新聞故事：小說裡描述孔明搭建9尺高的七星壇，召集120人搖旗作法向天借風，若要進一步考究，西元208年黃蓋詐降的那一晚，赤壁之戰的東南風究竟從何而來？...

鄰近三國赤壁戰場的仿古建築。圖／聯合報教育事業部提供

● 圖表題：

・圖表看時事／跳水式降溫 「負北極振盪」為何台灣急凍？關鍵一圖看懂

根據中央氣象局預報，周末將迎來入冬首波寒流，台北低溫下探八度，全台將成「凍蕃薯」。氣象局長鄭明典根據美國氣候預測中心資料，指負北極振盪顯著，極區冷空氣跑到中緯度，台灣可能也會被掃到邊...

負北極振盪。 圖／聯合報提供

・圖表看時事／南台雨量創30年新低 三大水庫蓄水率圖表看懂

氣象局統計，去年雨量北多南少，其中南部的台南、恆春、大武站等三測站，去年加總平均雨量還創近卅年來新低紀錄。三站去年平均雨量僅一三○三點六毫米，相較過去年平均的二○四五點五毫米，少近四成...

圖為高雄澄清湖日前已現沙洲。圖／聯合報系資料照片

・圖表看時事／土、敘凌晨強震一張圖看震央 細數全球近年大震

土耳其接近敘利亞邊界地區，當地時間二月六日清晨四點十七分發生芮氏規模七點八強震，震央位於土南的加濟安泰普省努爾達伊市以東廿三公里，震源深度僅廿四點一公里，屬於極淺地震...

土耳其凌晨強震，搜救人員在阿達那省坍塌建築物的瓦礫堆中尋找倖存者。圖／路透

・圖表看時事／美核融合重大突破 圖解零碳排「能源聖杯」發電原理

華盛頓郵報報導，美國政府科學家已首度製造出「淨能量增益」的核融合反應，也就是反應產生的能量大於促發該反應的雷射能量。這是學界數十年來斥資數十億美元研究核融合的重大里程碑...

核融合能源技術示意圖，圖為美國加州的「勞倫斯利佛摩國家實驗室」。圖／路透

・圖表看時事／亞馬遜雨林遭濫伐 若持續惡化恐逼近氣候臨界點

巴西總統當選人魯拉在埃及召開的聯合國氣候變化綱要公約第廿七次締約方會議（ＣＯＰ27）上表示，他上任後將全力保護亞馬遜雨林，打擊非法伐木，並爭取在巴西亞馬遜雨林區舉辦氣候峰會...

亞馬遜雨林濫伐，逼近臨界點。製表／陳曉慈

讀時事》》點我看所有好讀周報

素養力》》點我看所有圖表看時事