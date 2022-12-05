好讀周報／氣候變遷太要命 全球人口死因恐近7成與地球暖化有關

文／編譯陳曉慈

氣候變遷比新冠肺炎更加致命？對人類的威脅直逼癌症等級？隨著地球不斷暖化，研究人員正加緊腳步估算，若全球若未迅速採取行動減少碳排，氣候變遷將對人類健康帶來什麼影響？

專家表示，量化氣候變遷帶來的總體影響是極複雜的任務。全球暖化從各層面影響人類健康，從短期的氣溫上升、極端氣候，到長期的糧食與水資源短缺、空氣汙染與疾病等。世界衛生組織估計，2030年至2050年間，氣候變遷導致的營養不良、瘧疾、腹瀉與熱衰竭，將導致25萬人死亡。

●人類健康的威脅乘數

非政府組織全球氣候與健康聯盟（Global Climate and Health Alliance）政策部門負責人畢格里表示，世界衛生組織給出的數字是「非常保守的估計」，部分原因是該組織只將4項因素納入考量。畢格里認為氣候變遷是一項「威脅乘數」，是人類健康最大敵人，且敵人仍不斷壯大。

聯合國氣候專家組成的政府間氣候變化專門委員會（IPCC）今年指出，全球死亡人口中，近7成可能死於因暖化而惡化的疾病。

●上億人面臨糧食短缺

另一個主要的健康威脅來自糧食短缺。根據量化氣候變遷影響的「刺胳針健康與氣候變遷倒數計時」（The Lancet Countdown）10月發表的年度報告，與1981年至2010年期間相比，全球面臨嚴重糧食危機的人口，在2020年增加將近1億人；全球受極端乾旱影響的陸地面積在過去50年間增加近1/3，上億人口面臨缺乏淡水的風險；空氣汙染在2020年導致330萬人死亡，其中120萬與化石燃料排放有關。

研究報告指出，與1981年至2010年期間相比，全球面臨嚴重糧食危機的人口在2020年增加將近1億人。（圖／美聯社）

●登革熱瘧疾傳播增加

專家還警告，全球暖化將使蚊子等病媒蟲散播的疾病種類與範圍增加。過去50年，全球暖化導致登革熱傳播的可能性增加12%，非洲一些地區的瘧疾傳播季也延長14%。

聯合國開發計畫署與氣候影響實驗室11月初攜手推出「人類氣候視野」（Human Climate Horizons）平台，根據該模型研究推算，若未迅速大幅降低化石燃料排放，到2100年，氣候變遷恐導致全球每10萬人中有53人死亡，約為當前肺癌死亡率的兩倍。以目前全球人口計算，這代表每年新增420萬人因氣候變遷死亡，超過2021年因新冠肺炎死亡的官方統計數。

「人類氣候視野」針對全球超過2萬4千個地區做出個別預測，其中孟加拉首都達卡將面臨最糟的情況，在2100年，氣候變遷相關的死亡數字恐為癌症死亡數字的兩倍。另一方面，一些北方國家，主要是富國，寒冷期可能因暖化縮短，人民健康可能因此改善，死亡率進而下降，導致世界更加不平等。

●死亡應列碳社會成本

一直有專家呼籲，將氣候變遷導致的死亡納入「碳社會成本」，也就是每噸二氧化碳造成的經濟損害。當前「碳社會成本」的價格為每噸51美元（約新台幣1600元），但9月發表的一項報告指出，實際價格應是目前價格的近4倍，部分原因在於低估額外死亡的影響。

慈善組織惠康基金會氣候與健康部門執行長丹格爾表示，氣候變遷很快就會從各個層面影響人類健康，「若我們沒有將氣候變遷納入我們的思維，我們就完全畫錯了重點」。