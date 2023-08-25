新聞眼／蔡總統背書新竹棒球場 「前瞻」鬧國際笑話

獲前瞻經費挹注、豪擲十二億重建的新竹市立棒球場，草皮、土層到排水處處有缺失，甚至遭美國大聯盟場務專家認證場地不如美高中、公園球場，足證民進黨政府去年為了選舉，未驗收就啟用，傷害的不僅是球員與國人信任，更丟臉丟到國外。如今人證、物證陸續攤在陽光下，檢調更應加緊腳步查辦，切勿被政治風向干預司法。

新竹市前市長林智堅力推的新竹棒球場，工程經費從三億元飆到十二億元，工程品質卻奇差無比，堪稱「錢沾」指標。土壤選材、排水測試、澆灌系統等，幾乎一無是處，曾獲蔡英文總統背書按讚的新竹棒球場儼然成國際笑話。

新竹棒球場工程案爭議延燒迄今，可看出執政黨政府好大喜功，契約規範要求籠統、廠商施作得過且過，未驗收就開賽，「一步錯步步錯」，後續改善還得動用民脂民膏。只是監院調查迄今仍無下文，立案調查逾一年的新竹地檢署也不見具體偵辦進展，政治是否干預辦案，人民心中自有一把尺。

國人期待的不僅是新竹棒球場案的「大秘寶」真相，更盼望能盡早重返棒球場看球；新竹市長高虹安近日身陷涉貪官司遭起訴，一句「絕不會影響市政運作」言猶在耳，改善棒球場務必快馬加鞭，回歸專業避免政治口水才是正辦。