分科測驗／物理科68確診生應試 總確診生數增至143人安排居護試場

111學年度分科測驗考試於今日（7/11）登場，第一天物理科首先登場，今年分科測驗開放輕症、無症狀考生應試，大考中心統計，截至今天上午全國有143名確診生安置於居家照護試場應試，另有76名自主防疫或居家隔離考生於隔離試場應考。今天考科偏向自然組，物理科共計68名確診生應考，考場另有一生入場前體溫過高，啟用一間防疫試場安置。

大考中心今天召開線上記者說明會，大考中心主任周兆民說明，根據今天上午勾稽輕症、無症狀考生數為143人，相較昨日新增14人；具感染風險的居家隔離、自主中考生則為76人，相較昨日再增一人，上述考生均已安置到對應的試場應考。

由於今天考科分別為物理、化學、數學甲與生物，均偏向自然組考科。周兆民說，報考今天首節物理科的居家照護應到考生為72人，實到68人，有4人缺考，全台20個縣市設置獨立居家照護考分區，物理科共計14個縣市啟用居家照護試場，間數20間。

周兆民也說，具感染風險考生如居家隔離、居家檢疫者，則安置於隔離試場應考，目前總計開啟32間，應到考生68人，實到61人，有7人缺考。今天上午物理科也啟用了一間防疫試場，主要原因為一名考生入場前體溫過高，因此安置於防疫試場應試。