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北市1國中生打BNT後心肌炎 已康復出院

中央社 / 台北8日電

北市副市長蔡炳坤今天證實，一名國中生接種BNT疫苗後身體不適，確認為心肌炎，住院治療後已於6日康復出院。

蔡炳坤接受媒體電話訪問時指出，這名學生9月29日打完BNT疫苗，10月1日身體不適就醫，隔天確認為心肌炎，治療後已於6日康復出院。

蔡炳坤說，相關資訊都有通報給教育部及衛生福利部，中央、地方皆掌握接種後不良反應的訊息。

台北市長柯文哲在下午的防疫記者會上表示，BNT較嚴重的不良反應為心肌炎，常發生於第2劑，15至18歲男性又比女性多，因此考慮在接種前先做心電圖檢查，還在擬計畫。

BNT 疫苗 北市

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