弟目標台大電機卻被慫恿讀醫 過來人曝慘況：醫院值班超後悔

111學測成績出爐，幾家歡樂幾家愁，考生進入填選申請入學階段，但就有一位網友分享學霸表弟始終以台大電機為目標，但他的家人卻慫恿他去讀醫學系，甚至四處炫耀兒子可以讀醫學系，讓表弟非常苦惱。文章曝光後，多數網友坦言「能不選醫學系就不要選醫學系」。

這名網友透過Dcard發文表示，他的表弟當初打算拚電機系，考完學測四科拿到滿分60分，之後「被家人慫恿讀醫學系」，表弟也因成績優異受到媒體採訪，家人也在報紙刊登後到處炫耀說自己的兒子可以讀醫學系，但原PO透露「表弟根本不想讀醫」，畢竟表弟的目標一直都是衝台大電機。

文章一出引起許多網友討論，有人支持表弟選擇，「請他忠於自己」、「拜託給我選電機，現在在醫院賣肝領基本工資，能不選醫學系就不要選醫學系」、「他會後悔，我是現在在醫院值班悔不當初的人，同屆台大電機碩班畢業，薪水是我的2倍」。

也有網有認為家人想法沒有錯，留言表示「可以台大醫雙主修電機」、「醫學第一」、「醫學雙電機啊！小孩子才做選擇，選電機就雙（主修）不到醫學了」，「你表弟的家人既然炫耀的點是可以讀醫學 ，跟他要填電機好像沒有衝突」。