有片｜這樣訓練打造翹圓美臀！新手超實用的練臀菜單大公開

久坐不動屁股扁塌又下垂？羨慕別人有個漂亮的翹臀？來做做以臀部為主的全身訓練吧！健身教練Ashlee xiu一週平均上健身房訓練3到4次，在她的訓練中每次都會練到臀部，這次她要跟大家分享、公開自己超實用有效的練臀訓練菜單，趕快點開影片來看看！

首先必練的就是臀推，利用健身房的臀推機做輕重量2到3組，讓臀肌先暖和起來避免後續運動傷害，同時能更精準的刺激目標肌群。接著利用槓鈴肩推，Ashlee xiu說這是很棒的全身運動，可以訓練肩背、核心及雙腿的穩定性，建議新手一定要加入訓練菜單中。

接下來超級組的坐姿腿彎舉加上反向弓箭步訓練，或是硬舉加反向弓箭步，都是一個很好刺激臀部的訓練。最後以做滑輪45度的臀後踢來收尾，使用彈力帶來輔助，感受每一下後踢時臀中肌亦即上臀的收縮，對於訓練核心穩定性這是個很值得挑戰的動作喔！

Ashlee xiu以過來人的經驗建議新手，健身雖然能改造完美體態，但需要投入很長時間及堅持，找到正確的方向，花時間耐心訓練固定菜單，最後一定能看見成果。想了解更多關於健身的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。堅持努力不懈，告別扁塌下垂臀！

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