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有片｜減重名醫傳授3步驟吃出健康的易瘦體質

聯合新聞網／ 楊惠晴
許多研究指出想成功減重，最關鍵點是要吃對食物。圖片/Canva
許多研究指出想成功減重，最關鍵點是要吃對食物。圖片/Canva

你是喝水也會胖的體質嗎？羨慕別人吃再多都不胖？減肥遇到停滯期怎麼辦？要如何吃才能改變體質不復胖？就讓「常常好食Good Food」減重名醫蕭捷健用3步驟來教你如何打造一個健康的易瘦體質吧！趕緊打開影片來看看。

許多研究指出想成功減重，最關鍵點是要吃對食物，因為食物的種類會影響血糖的變化，在忽高忽低的血糖升降中，容易產生飢餓感造成食量增加，長久循環自然就肥胖。因此，蕭捷健醫師提出的首要步驟即是攝取低升糖指數的食物來幫助血糖穩定，讓食慾自然下降，再持之以恆按照影片中的減重三餐飲食建議來吃，慢慢地體重就會呈現穩定下降。

當體重下降達到理想的基礎代謝率之後，為了維持體重，這時就要吃優質碳水化合物配合適量的運動。尤其蛋白質一定要吃夠，才不會過度減到肌肉量。若遇到減重停滯期也不要感到挫折、沮喪，因為這是身體一時的保護機制，只要放輕鬆、運動、繼續維持健康飲食，機制還會再啟動的。

蕭醫師指出，減肥方法有很多種，最重要是找到適合自己並能夠堅持下去的瘦身法。想了解更多關於健康減重資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。一起吃出易瘦體質！

原始影片

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