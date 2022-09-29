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有片｜鮪魚肚、脂肪肝掰掰！醫師傳授不吃藥甩掉腹部脂肪的祕訣

聯合新聞網／ 楊惠晴
許多人飲食和生活習慣問題造成肚子肥大，脂肪肝指數增高，隨著三高、慢性病也跟著上身。圖片／Canva
許多人飲食和生活習慣問題造成肚子肥大，脂肪肝指數增高，隨著三高、慢性病也跟著上身。圖片／Canva

許多人有大肚腩或鮪魚肚的困擾，許多營養師和醫師們也都不斷提出警示，肚子越大，代表脂肪肝越嚴重，而且脂肪肝還和三高、慢性病與癌症有密切關係。面對這些疾病除了藥物治療，想要減少腹部脂肪、讓身體更健康有沒有其他方法呢？

以營養、功能醫學為疾病治療的「常常好食Good Food」劉博仁醫師，主張從生活型態、營養跟食物來調整身體，他總整理了10招能夠消除鮪魚肚、甩掉脂肪肝、抗老凍齡、保持青春活力的健康祕訣，快打開影片看看，記下這些祕訣努力實行喔！

劉博仁醫師指出萬病根源都跟慢性發炎有關，也是身體老化和致病的肇因。因此第一步就是少吃發炎食物，如加工、油炸、煙燻燒烤等食物，還有酒精。另外還要配合運動、三餐均衡、早睡早起等等，每個重點都詳加解說令人明瞭。

他最後強調「人要抗衰老，腸道先不老」，讓肚子吃進很好的食物，全身細胞健康了，身體抗發炎、抗衰老的道路中，你就贏人一步！想了解更多關於健康資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。一起努力消滅鮪魚肚！

原始影片

常常好食Good Food YT

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