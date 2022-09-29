有片｜鮪魚肚、脂肪肝掰掰！醫師傳授不吃藥甩掉腹部脂肪的祕訣

睡覺時覺得腰部有懸空感？身體躺平了但腦袋還在跑馬燈？許多人睡不好或失眠，其實都是因為跟身體緊繃沒有放鬆有關係，尤其是久坐族或因工作需要長期久站的人，由於腰部緊繃、骨盆前傾、前側肌肉長時間曲折等諸多原因所造成的壓力。

2022-09-28 12:00