開刀取腫瘤暴肥18公斤 櫃姐開始月跑100K：不能連我都放棄自己

「妳這顆腫瘤很大，不能再拖下去了！」在全無預警情況下，櫃姐盧宣穎突然開了頸部大刀，術後更暴肥18公斤。她花7年和體態抗戰卻都失敗，第8年立志健康飲食搭配每月跑100公里，「如果連我都放棄自己，誰還會幫我？」

堅持月跑100公里如今滿兩年了，盧宣穎接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享健康蛻變的過程。

死亡的恐懼

盧宣穎在百貨專櫃服務，10年前的某天突然發現耳下脖子處忽然長了一顆硬硬的東西，而且似乎越長越大，接下來右臉忽然腫起來了，就算看醫生吃消炎藥也沒有改善。

她到大醫院做檢查、照核磁共振，醫生嚴肅告知她「你頸部有3.5公分的腫瘤，變大的速度快又不會痛，很有可能是惡性，必須馬上排開刀！」雖然動了大刀，留下長達15公分傷口，但醫生盡量避開臉部，幸好最後檢查是良性腫瘤。

躺在病床上的那幾天，盧宣穎發現「原來健康最重要！」反省自己「之前才52公斤卻覺得自己很胖，看西醫吃減肥藥、中醫埋線真的很傻！」明明飲食習慣差又愛吃宵夜，卻從沒想過要控制飲食和運動，連路程5分鐘也要騎機車，她決定，出院後再也不要亂吃減肥藥跟看減肥診所了。

出院後暴肥18公斤

開完刀後2年內，盧宣穎胖了10公斤，她立志不走回頭路，學習做菜自己帶便當、飲食以原型食物為主，一週運動3次每次30分鐘，但低熱量飲食維持不了太久，開完刀5年內反覆復胖，最胖來到67公斤。

「每天都喝水，一週都運動三次，都這樣了還是胖？算了，我不減肥了，當個開心的胖子就好了！」她徹底放棄自己，開完刀第六年胖到70.8公斤，才152公分體脂卻高達43.6%，久未見面的親朋好友都訝異「你怎麼會變這樣？」

第7年，百貨專櫃要換制服量身，盧宣穎發現自己竟然只能穿男版L號，她決定再次減肥，雖然體重成功來到58.8公斤，但後來依然再次復胖。

就這樣到了2020年，開完刀後第8年，她決定嘗試168斷食「如果這次又失敗，以後就真的不減肥了，反正都快四十歲了，就這樣胖胖的老去吧！」

沒想到，這次真正成功了，她花5個月從63.7公斤瘦到49.5。

因為害怕再度復胖，希望增加自己的基礎代謝率，盧宣穎決定開始跑步，更訂定每個月都要跑100公里目標，沒想到跑著跑著就喜歡上跑步，也讓她跑到現在，就算之後沒有再施行168斷食法，但體重依然維持52公斤、體脂27%左右的健康身形。

「我很享受努力完成每個月的跑量目標」當你樂在其中，就有很多理由可以跑，吃多了趕快多跑一點，心情不好趕快跑一下，工作煩躁也去跑一下，多巴胺會讓心情變好，而且日積月累下來，跑步也幫盧宣穎修飾身型，不只體力變好，連皮膚也會變好，「跑步讓我遇見更好的自己。」

不要放棄去做就對了

盧宣穎表示，曾經把變胖的原因都怪罪是開完刀的關係，但其實根本是自己的問題，她最大的挫折不是生病開刀，而是花了7年反覆減肥又失敗，還好在第8年抱著最後一次、再努力一次看看的心態，才有機會成功。

「雖然不知道這次是不是一樣會再失敗，失敗後我會不會又不斷的繼續重複循環，但是我知道不去做，就沒有成功的機會」最後她終於成功瘦下來，這也是第一次維持這麼久，而且在成功瘦下來之後，她發現那7年的挫折無力感都已經消失殆盡，「所以我覺得面對的方法，就是去做就對了。」

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人，把石頭劈成兩半的不是最後那一下，而是先前的每一次敲擊。人生不管什麼事情，只要是自己真的想做的事，那就開始去做，一直在原地踏步就無法知道前面的風景，萬事起頭難，做了才會知道結果。

不要放棄自己，如果連自己都放棄自己，那也沒有任何人能幫你了。

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