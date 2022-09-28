有片｜6 招睡前腰部舒緩運動，助你一覺睡到天亮！
睡覺時覺得腰部有懸空感？身體躺平了但腦袋還在跑馬燈？許多人睡不好或失眠，其實都是因為跟身體緊繃沒有放鬆有關係，尤其是久坐族或因工作需要長期久站的人，由於腰部緊繃、骨盆前傾、前側肌肉長時間曲折等諸多原因所造成的壓力。
忙碌了一整天想要睡得好得到充足的休息，可以在睡前做些放鬆筋骨和腰背肌肉的運動，不知道怎麼做的話，不妨跟著身體智慧、脊椎保健達人鄭雲龍老師的教學，學會這6招睡前的腰部舒緩運動，幫助你好睡、好眠。快點開影片來看看！
首先運動之前，準備一塊瑜伽墊及一個高度不要太高的抱枕即可。整組運動從簡單的抱膝彈振開始，讓腰部關節鬆動，接著抬膝收腹，利用腹肌收縮抑制背肌的緊張，再抱膝直腿放鬆骨盆，然後腰部伸展讓腰椎曲線回復正常，側身伸展拉開身體側面、擴胸並打開肋骨，最後就是放鬆效果非常強大的４字旋轉。
學會了嗎？平常睡不好的人，一定要試試腰部舒緩運動喔！想了解更多關於健康運動的影片？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。腰背不卡卡，一覺到天亮！
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