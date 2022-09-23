有片｜「烏龜頸」上身？治療師教你三招調正姿勢！
現代人長期低頭玩手機、在電腦桌前久坐又姿勢不良，因而造成肩頸僵硬、上背部肌肉變厚，頭頸部往前傾，側面看起來就像烏龜頸，形成不好看的姿勢。尤其是上班族，長久不良生活習慣的影響，跟著各種肩頸手腳痠麻的毛病就會上身。
根據米蔚健康生活全方位的物理治療師JJ林炳騰、職能治療師林啟平指出，頸部往前偏移一公分，我們的頸椎將會承受1.8公斤的壓力，想要拉回來我們的肌肉必須出更多的力量，長久下來當然會出現肩頸酸痛、肌肉緊繃，更甚而脊椎長骨刺。怎樣才能改善烏龜頸？兩位治療師要教大家簡單的三招調回姿勢，趕緊點開影片來學學！
第一招是RAIN擴胸式，這個動作會在胸椎前挺時帶動下巴後縮，讓頸椎復位。第二招WTI夾背，利用游泳的動作，吸氣雙臂向上打開，吐氣向下向後夾背。第三招小鷄啄米式，雙手插腰前後搧動，並記得要擴胸、縮下巴。這招不僅可以伸展手臂，還能調整脊椎，連同骨盆部位也會調整到。
這三個動作簡單又輕鬆，平時在辦公室就能做，趕快動起來吧！想了解更多健康資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。保持良好姿勢不再當縮頭烏龜！
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