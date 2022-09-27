有片｜注意力不集中、上班沒效率？治療師不藏私九個訓練建議！

企劃做一半，突然被Line訊息硬生生打斷？電話那頭老闆催報告，手邊一封急件要回覆？現代社會競爭激烈，許多人都有每天工作做不完、真希望能有三頭六臂可以同時處理的渴求，但是許多研究也告訴我們注意力分散、一心多用反而會傷害了生產力。那麼有沒有能夠訓練注意力的方法藉以提升工作效率呢？

注意力是有限的資源，擁有物理治療及催眠專業訓練的米蔚健康生活全方位的物理治療師JJ林炳騰本身是ADHD(注意力不集中過動症)，他指出人們的注意力分為五種類型：集中型、持續型、選擇型、分配型及交替型，許多注意力不集中的人通常較沒有篩選的能力，亦即沒有辦法選擇需要的正確訊息加以處理。你是屬於哪種類型的呢？快點開影片來看看！

JJ林炳騰治療師同時也提供了九種增加注意力的方法，來幫助我們提升工作效率。其中他建議善用身體節律，以維持90至120分鐘全程貫注後，再適切的休息一下，讓大腦放空，是對上班效率最有幫助的一個方法。

除此，一次只做一件事、建立運動習慣、聽古典音樂、冥想等都是簡單又有效能增加注意力的訓練方法。想了解更多健康資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。練習注意力幫助我們面對瞬息萬變！

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