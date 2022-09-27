快訊

黃珊珊民調衝上第二！周玉蔻成藍白最佳助選員 背後隱憂浮現

上任才快6個月！「最強姊夫」鄭深池辭任長榮國際公司董事長　

遭周玉蔻點名「妹妹長這麼漂亮」 女記者無罩正臉顏值曝光

有片｜注意力不集中、上班沒效率？治療師不藏私九個訓練建議！

聯合新聞網／ 楊惠晴
許多研究指出注意力分散、一心多用反而會傷害了生產力。圖片/Canva
許多研究指出注意力分散、一心多用反而會傷害了生產力。圖片/Canva

企劃做一半，突然被Line訊息硬生生打斷？電話那頭老闆催報告，手邊一封急件要回覆？現代社會競爭激烈，許多人都有每天工作做不完、真希望能有三頭六臂可以同時處理的渴求，但是許多研究也告訴我們注意力分散、一心多用反而會傷害了生產力。那麼有沒有能夠訓練注意力的方法藉以提升工作效率呢？

注意力是有限的資源，擁有物理治療及催眠專業訓練的米蔚健康生活全方位的物理治療師JJ林炳騰本身是ADHD(注意力不集中過動症)，他指出人們的注意力分為五種類型：集中型、持續型、選擇型、分配型及交替型，許多注意力不集中的人通常較沒有篩選的能力，亦即沒有辦法選擇需要的正確訊息加以處理。你是屬於哪種類型的呢？快點開影片來看看！

JJ林炳騰治療師同時也提供了九種增加注意力的方法，來幫助我們提升工作效率。其中他建議善用身體節律，以維持90至120分鐘全程貫注後，再適切的休息一下，讓大腦放空，是對上班效率最有幫助的一個方法。

除此，一次只做一件事、建立運動習慣、聽古典音樂、冥想等都是簡單又有效能增加注意力的訓練方法。想了解更多健康資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。練習注意力幫助我們面對瞬息萬變！

原始影片

米蔚健康生活全方位YT

米蔚健康生活全方位官方網站

米蔚FB粉絲專頁

延伸閱讀

「烏龜頸」上身？治療師教你三招調正姿勢！

老是睡不飽？三大招趕走慢性疲勞！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜注意力不集中、上班沒效率？治療師不藏私九個訓練建議！

企劃做一半，突然被Line訊息硬生生打斷？電話那頭老闆催報告，手邊一封急件要回覆？現代社會競爭激烈，許多人都有每天工作做不完、真希望能有三頭六臂可以同時處理的渴求，但是許多研究也告訴我們注意力分散、一心多用反而會傷害了生產力。那麼有沒有能夠訓練注意力的方法藉以提升工作效率呢？

有片｜每天七分鐘跳躍有氧，增進骨質、減少脂肪！

研究指出大多數人過了30歲後，骨骼中的骨質會開始逐漸下降，流失的速度會超過新合成的速度，因此，趁年輕「存骨本」才能提早預防骨質疏鬆。

陪伴北漂20年 愛貓罹癌過世後，貓奴痛哭：少了你我該怎麼辦？

從剛大學畢業的少女時代開始，近20年來北漂生活，芃芃身旁一直有愛貓Suki的陪伴。去年Suki罹癌過世，芃芃陷入嚴重憂鬱，但她轉念「Suki的離開，是捨不得我沒有花時間在自己身上。」決心擦乾眼淚，讓愛

有片｜躺錯坐錯當心疾病上身，掌握４招杜絕慢性傷害！

當你舒舒服服地或躺或坐在沙發上看電視、玩手機，那些你習以為常的放鬆動作，有可能已經在損害我們的身體結構成為慢性傷害了。

有片｜「烏龜頸」上身？治療師教你三招調正姿勢！

現代人長期低頭玩手機、在電腦桌前久坐又姿勢不良，因而造成肩頸僵硬、上背部肌肉變厚，頭頸部往前傾，側面看起來就像烏龜頸，形成不好看的姿勢。尤其是上班族，長久不良生活習慣的影響，跟著各種肩頸手腳痠麻的毛病就會上身。

為工作全力付出癲癇發作 她轉念：不該犧牲自己，從此努力拚健康！

過去，黃靖雲是全心全意為工作付出的認真上班族，卻因為壓力過大癲癇爆發，險些送命。她轉念思考：難道工作是人生最重要的事嗎？決定不再犧牲自己，透過勤奮運動讓體脂30%降到18.3%，更找回健康自信和笑容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。