有片｜體態變好、成功減齡！由淺入深的背肌訓練+伸展

駝背、肥胖讓背後看起來有嬸味？稍微一用力就快閃到腰？不妨多多練習背部肌肉吧！背肌是身體最大的肌群，隨著年齡增長或肥胖，體態上看起來就像虎背熊腰，人自然就顯老，若平時能夠注意背部肌肉訓練與運用，不僅能保護脊椎，還有減齡的效果。

但實在太忙或不想進健身房，沒關係，照護線上的白映俞醫師親身示範、由淺入深，帶著你一起來做背肌肌力伸展訓練。這組訓練一共14個動作，每個動作都不難，人人都可以做，而且不用出門可以在家進行，只要點開影片跟著白映俞醫師的動作以及配合影片中的背景節奏即可喔！

動作從最簡單的肩膀畫圓、手臂畫圓、對角開合手...到眼鏡蛇式、貓牛式及嬰兒式動作結束，每個動作30秒，間隔休息10秒，整組完成不用10分鐘，運動強度算是輕量級，亦不需要任何器材輔助，只要準備一張瑜伽墊。

背部肌力鍛鍊好，肌肉不緊繃自然腰酸背痛就不會上身，趕快動起來吧！想了解更多關於健身的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。背肌練起來，人就年輕有活力！

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