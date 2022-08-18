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有片｜午睡太久會變笨？做對兩件事越睡越健康！

聯合新聞網／ 楊惠晴
午睡時間的長短會影響到健康？圖片／Canva
午睡時間的長短會影響到健康？圖片／Canva

許多上班族有午休的習慣，但你知道白天午睡時間太長或白天昏昏欲睡，長此以往有可能會較早出現腦力衰退的現象，對老年人而言，還會有輕微的認知功能障礙產生，或智力衰退的問題。午睡究竟要睡多久才剛好？怎麼睡才能越睡越健康？

時常在媒體節目分享專業見解的邱正宏醫師提供，根據今年最新發表在阿茲海默癡呆症期刊上的一份研究論文顯示，追蹤一千多位平均81歲的老人，每天午睡超過一小時的參與者，得到阿茲海默病的機率比少於1小時的參與者高出40%。這份論文提供了一個訊息，白天小睡的時間太久或次數過多，發生輕度認知功能障礙或者是阿茲海默病的機率也隨之升高，尤其在老年人族群。

雖然目前對於為什麼午睡太長跟癡呆有關的機轉並不清楚，但這並不代表此兩者之間的因果關係。邱正宏醫師教導大家午睡只要掌握兩個要領，年輕人晚上要有好的睡眠，老年人要有好的智能，白天午睡時間最好不要超過60分鐘，最好能在30分鐘內結束午睡；另外儘量不要躺在床上睡，最好是靠著沙發或者坐在椅子稍微休息30分鐘就可以了。

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原始影片

邱正宏 談健康

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