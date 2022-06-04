快訊

T1聯盟／亞歷山大3.1秒關鍵三分彈 海神奪首季總冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片｜又瘦不下來嗎？營養學博士告訴你，可能是腸道菌在作怪！

聯合新聞網／ 江孟軒
腸道好菌怎麼影響減重？圖/CANVA
腸道好菌怎麼影響減重？圖/CANVA

在減重這條長期抗戰的路上，常常會看到許多標榜好菌、壞菌、胖菌和瘦菌的商品，但是卻不知道這些微生物對我們減重有什麼影響，或是吃了許多益生菌卻不知道有沒有用，今天「常常好食Good Food 」請翁德志營養師來解析腸道菌是否真的影響到減重的成效呢！？透過今天的影片一起來認識這些菌吧！

首先要先了解腸道菌是什麼，腸道菌是在人體腸道中存在著許多我們看不到的微生物，而腸道菌可以分三個種類，好菌、壞菌和中間菌，其中以中間菌的數量佔最多，它會向牆頭草般，當好菌具優勢時傾向好菌，反之壞菌具優勢時，就會傾向壞菌，有了這個概念就能了解，要維持腸道健康應該要讓好菌變多，促使中間菌向好菌靠攏。

好菌的增加不止能讓腸道健康，還有不少好處，像是讓身體不容易發炎變胖、有益心血管健康和減少慢性病發生，有了以上這些好處，是不是已經迫不及待想知道如何養好腸道菌了呢？快打開影片讓翁德志營養師教你如何增加好菌勢力，了解一日三餐的好菌飲食該怎麼吃！

想了解更多關於腸道菌種的知識嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，養好腸道菌，打造易瘦體質！

原始影片

常常好食Good Food YT

常常好食｜健康制作所FB

延伸閱讀

葡萄皮白白的是農藥嗎？營養師教你吃甚麼顏色的葡萄最健康

逆轉「糖尿病前期」！衛教師教你自測症狀

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜又瘦不下來嗎？營養學博士告訴你，可能是腸道菌在作怪！

在減重這條長期抗戰的路上，常常會看到許多標榜好菌、壞菌、胖菌和瘦菌的商品，但是卻不知道這些微生物對我們減重有什麼影響，或是吃了許多益生菌卻不知道有沒有用，今天「常常好食Good Food 」請翁德志營養師來解析腸道菌是否真的影響到減重的成效呢！？透過今天的影片一起來認識這些菌吧！

奇葩奧客抱怨大便無法沖水、摳手心性騷擾 美女領隊：哭完後笑著走出去！

凌晨3點，被客人叫醒，抱怨大便大到一半無法沖水；好心牽年長旅客下遊覽車，卻被摳手心性騷擾….有上萬粉絲追蹤的網紅沈靜佳，過去曾任多年領隊，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享從未曝光過的領隊歲月。

有片｜奶蛋素？五辛素？素食分類霧煞煞嗎，一次搞懂五大素食分類

你是否在生活中有許多吃素的朋友，卻總是弄不清楚他們吃素的規則，進而聚餐時不知如何選擇餐廳呢？，或是常常好奇素肉的作用是什麼，今天「找蔬食Traveggo」就要來和我們詳細介紹五大素食分類並介紹素食者的一些小知識喔！

超催淚！苦情母冒死養大叛逆兒 病床前兒哭求：現在開始換我幫你！

陳蓉花的一生，就如同「台灣阿信」一般苦情。冒生命危險產下兒子，兒子卻因過動症狀從小被排擠、叛逆輟學、混幫派，加上夫妻感情失和，讓她重度憂鬱數度想尋死，全靠信念支撐「媽媽不能選擇孩子，我要為孩子撐下去！」 一年前，陳蓉花在病床瀕臨死亡，兒子哭求「這次讓我幫你，不要留遺憾！」體弱多病的她神奇好轉，今年7月更要參賽精英盃健力長青組，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享66年來的人生故事。

有片｜做引體向上總是做不到三下嗎？街頭健身達人七分鐘教會你引體向上

引體向上是一個訓練背肌穩定和手臂的健身動作，是許多人夢寐以求的動作，卻也是許多人的惡夢，今天「小龍健身」要和我們分享他們自身經驗，教大家容易上手的引體向上訓練方式，但也要注意引體向上這個動作，因要承受自身重量，所以建議要有一定程度的肌力，且借助正確的器材才可進行。

硬頸族三招自救，連眼睛都亮起來

久坐使用電腦的上班族，長時間盯著手機的低頭族或苦讀的學生族群，由於長時間姿勢不良或不適度變換，常導致肩頸硬綁綁、疼痛不堪，因此淪為「硬頸族」！ 肩頸僵硬不僅會造成痠痛，還會引起嗜睡和專注力不佳，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。