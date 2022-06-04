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有片｜又瘦不下來嗎？營養學博士告訴你，可能是腸道菌在作怪！
在減重這條長期抗戰的路上，常常會看到許多標榜好菌、壞菌、胖菌和瘦菌的商品，但是卻不知道這些微生物對我們減重有什麼影響，或是吃了許多益生菌卻不知道有沒有用，今天「常常好食Good Food 」請翁德志營養師來解析腸道菌是否真的影響到減重的成效呢！？透過今天的影片一起來認識這些菌吧！
首先要先了解腸道菌是什麼，腸道菌是在人體腸道中存在著許多我們看不到的微生物，而腸道菌可以分三個種類，好菌、壞菌和中間菌，其中以中間菌的數量佔最多，它會向牆頭草般，當好菌具優勢時傾向好菌，反之壞菌具優勢時，就會傾向壞菌，有了這個概念就能了解，要維持腸道健康應該要讓好菌變多，促使中間菌向好菌靠攏。
好菌的增加不止能讓腸道健康，還有不少好處，像是讓身體不容易發炎變胖、有益心血管健康和減少慢性病發生，有了以上這些好處，是不是已經迫不及待想知道如何養好腸道菌了呢？快打開影片讓翁德志營養師教你如何增加好菌勢力，了解一日三餐的好菌飲食該怎麼吃！
想了解更多關於腸道菌種的知識嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，養好腸道菌，打造易瘦體質！
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