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確診不要慌！6招加速康復

聯合新聞網／ 江孟軒
確診後該如何快速康復！圖/CANVA
確診後該如何快速康復！圖/CANVA

隨著確診人數的增加，許多家人朋友都確診了，確診後該如何減緩症狀，想必是許多人的困擾。今天就讓中醫師「77老大」告訴你6招確診必學速救法，加速康復，重回正常生活！

確診恢復建議一：正常飲食、少量多餐。77老大表示飲食方面不要碰烤、炸、辣、菸、酒這類容易讓身體發炎的東西，蛋白質的攝取跟平常一樣即可，無須補充過量。可以把難消化的白飯換成米加薏仁煮成米湯，能夠清熱利濕、補脾胃之氣，以及多補充保濕補水、潤肺的食物，減少後遺症發生的機會。

確診恢復建議二：清冠一號。清冠一號對於感染後的輕症以及無症狀患者是個很好的選擇，能夠阻止病毒入侵複製、調控身體發炎反應、減少痊癒後的後遺症。另外，除了清冠一號外，也有許多清熱抗毒的中藥材，如板藍根、連翹、荊芥、金銀花等，確診後可以申請公費中醫視訊看診，再讓中醫師幫你調配即可！

確診恢復建議中還有多喝水、放鬆心情、穴道按摩以及運動曬太陽，詳細內容都在影片中，快打開看看吧！一起不焦慮，有效減緩確診後遺症！

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原始影片： https://www.youtube.com/watch?v=4Z6QIMqam30

77老大YT：https://www.youtube.com/channel/UC8zkK0-g8S8Z_t8ZjUmpAlA

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