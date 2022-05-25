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有片｜小心棒式兩大地雷！做對棒式姿勢，訓練核心肌群更有效

聯合新聞網／ 有肌勵
棒式運動能夠幫助訓練核心肌群。圖片/Canva
棒式運動能夠幫助訓練核心肌群。圖片/Canva

無論是為了身材或健康，現代人熱衷於身體塑型，健身運動大受歡迎。其中，棒式運動除了鍛鍊核心肌群效果好，且因為方便又不需要工具，在家就能做，因此吸引不少人從事這項運動。

但做棒式並不是撐著就有效，做錯了還會對關節造成負擔。你知道你現在做的棒式姿勢正不正確呢？不妨點開影片，看看超核心健身中心教練Julie和Euphe的親身示範及專業講解，影片中將會教大家如何做出一個好的棒式，還有分享兩個棒式中常見的問題及修正方法。

Julie和Euphe教練提醒大家，先掌握好棒式的基本起始動作之後，再增加動作的難度。另外為了確認軀幹和地面是否成平行，可以對著家裡的穿衣鏡或健身房裏的側面鏡來檢視自己的動作與姿勢。

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原始影片https://www.youtube.com/watch?v=9rGRS9PAzqg

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