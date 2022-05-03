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有片｜居家腹肌訓練 12分鐘減掉小肚腩！
夏天來了，冬天吃撐的小腹都藏不起來？健身Youtuber「Eugene & Jayn」的12分鐘的居家徒手腹肌訓練，讓你享受美食之餘，也能甩掉腰腹贅肉，擁有完美小蠻腰！
12分鐘的腹肌訓練菜單有反向捲腹、抬腿捲腹、單車捲腹、仰臥兩頭起、平板支撐、原地爬、俯身內側轉體再回到平板支撐，能夠訓練到腹肌與核心。一組8個動作，每個動作30秒，中間休息60秒，共做2組。
Eugene提醒，標準訓練中的動作，都是需要利用核心力量來支撐和平衡的，因此掌握了核心的力量，就能大幅度的減低健身時動作的失誤率。影片中有完整跟練以及詳細解說，快打開影片動起來，一起擁有好身材！
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