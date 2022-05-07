有片｜清冠一號使用以及匡列、確診懶人包一次報你知
近日台灣染疫數天天破萬，民眾不免人心惶惶，政府政策又讓人霧煞煞，被匡列又或是確診究竟該怎麼做呢？中醫師「77老大」5分鐘讓你看懂匡列、確診流程以及有效使用清冠一號！
77老大表示當收到政府通知時，最重要的是不要慌張，也提醒如要居家隔離要遵守的4大條件，分別是家中有獨立房間及廁所、確診是輕狀或無症狀、同住未確診者不超過4個以及確診者跟同住者不超過65歲或懷孕、洗腎者，才可在家隔離。
影片中說到，輕症的確診者可以好好利用中醫資源，清冠一號和視訊看診服務，可以有效幫助降低症狀恢復健康，治療後不留下後遺症，詳細治療方法以及取得資訊都在影片中，快打開影片看看吧！
想了解更多關於健康資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓你健康度過疫情！
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言