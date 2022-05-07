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國內疫情藏黑數？ 2理由讓陳時中認了：未來有一半確診者沒被驗出

北市專責病床估12日全滿 柯文哲宣布新制：確診者先待在家

有片｜清冠一號使用以及匡列、確診懶人包一次報你知

聯合新聞網 / 江孟軒
近日疫情嚴重。圖/CANVA
近日疫情嚴重。圖/CANVA

近日台灣染疫數天天破萬，民眾不免人心惶惶，政府政策又讓人霧煞煞，被匡列又或是確診究竟該怎麼做呢？中醫師「77老大」5分鐘讓你看懂匡列、確診流程以及有效使用清冠一號！

77老大表示當收到政府通知時，最重要的是不要慌張，也提醒如要居家隔離要遵守的4大條件，分別是家中有獨立房間及廁所、確診是輕狀或無症狀、同住未確診者不超過4個以及確診者跟同住者不超過65歲或懷孕、洗腎者，才可在家隔離。

影片中說到，輕症的確診者可以好好利用中醫資源，清冠一號和視訊看診服務，可以有效幫助降低症狀恢復健康，治療後不留下後遺症，詳細治療方法以及取得資訊都在影片中，快打開影片看看吧！

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原始影片

77老大YT

77老大FB

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