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有片｜跳繩瘦身？專家教你正確的跳繩方式

聯合新聞網 / 陳俐伶
每天跳躍兩分鐘對預防骨質疏鬆很有幫助(圖/Canva)
每天跳躍兩分鐘對預防骨質疏鬆很有幫助(圖/Canva)

跳繩是我們小學共同的回憶，也是居家鍛煉心肺適能的好夥伴，如果想學習但找不到方法也找不到教練，那就跟著Youtuber「光頭神童 李翰暄Shindo」一起來探索跳繩這項運動，好好的認識並把它學會吧！

對不便出門運動的居家工作者而言，跳繩簡直是莫大的福音，簡單、高效、全身有氧運動，空間限制少，客廳角落就能做；但也因為太簡單，很多人稍不注意就容易發生「跳錯」的問題，李翰暄將透過影片教大家建立正確跳繩觀念，指導正確跳繩動作，同時運用智能跳繩，讓跳繩運動更有效率。

另外，國外學者研究，持續跳繩10分鐘，消耗熱量等同跳有氧舞蹈30分鐘，也等於慢跑一個小時；甚至有醫學報導指出，每天跳躍兩分鐘對預防骨質疏鬆很有幫助的喔！

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光頭神童 李翰暄Shindo YT: 點我看

光頭神童 李翰暄Shindo 原始影片:點我看

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