有片｜低頭族必備！跟肩頸痠痛說掰掰

經常肩頸僵硬、痠痛不適嗎？該如何居家緩解疼痛呢？現今低頭族現象越來越普遍，長期姿勢不良又缺乏運動，肩頸問題成為許多人的通病。讓「生生優動」物理治療師林家億教你居家伸展肩頸的小動作，下班回家也能緩解疼痛！

林家億將伸展分為三個部分，分別是肩頸、手臂以及胸部。肩頸部分第一個動作，一手扣住肩頰骨，另一隻手扣頭向斜前方伸展，像是之前很紅的文藝青年的動作，一次停留3個呼吸，能夠有效緩解肩頸不適。

「生生優動」是台大物理治療專家團隊領軍，物理治療搭配AI運動復健課程，專為疼痛治療、術後復健、熟齡運動族群的物理治療新選擇！更多的詳細動作資訊都在影片中，快點開影片看看吧！

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原始影片

生生優動YT

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