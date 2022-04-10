快訊

本島最後淨土破蛋 只有這縣市本土確診破千

一張圖看天氣！未來一周兩階段變化 這天晚起變天轉涼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片｜低頭族必備！跟肩頸痠痛說掰掰

聯合新聞網 / 江孟軒
上班族和低頭族的通病 「肩頸痠痛」。圖/CANVA
上班族和低頭族的通病 「肩頸痠痛」。圖/CANVA

經常肩頸僵硬、痠痛不適嗎？該如何居家緩解疼痛呢？現今低頭族現象越來越普遍，長期姿勢不良又缺乏運動，肩頸問題成為許多人的通病。讓「生生優動」物理治療師林家億教你居家伸展肩頸的小動作，下班回家也能緩解疼痛！

林家億將伸展分為三個部分，分別是肩頸、手臂以及胸部。肩頸部分第一個動作，一手扣住肩頰骨，另一隻手扣頭向斜前方伸展，像是之前很紅的文藝青年的動作，一次停留3個呼吸，能夠有效緩解肩頸不適。

「生生優動」是台大物理治療專家團隊領軍，物理治療搭配AI運動復健課程，專為疼痛治療、術後復健、熟齡運動族群的物理治療新選擇！更多的詳細動作資訊都在影片中，快點開影片看看吧！

想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體更健康！

原始影片

生生優動YT

延伸閱讀

久坐族必看！物理治療師教你4招緩解腰痠

視覺效果年輕10歲！15分鐘背部運動，讓你每天抬頭挺胸！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜低頭族必備！跟肩頸痠痛說掰掰

經常肩頸僵硬、痠痛不適嗎？該如何居家緩解疼痛呢？現今低頭族現象越來越普遍，長期姿勢不良又缺乏運動，肩頸問題成為許多人的通病。讓「生生優動」物理治療師林家億教你居家伸展肩頸的小動作，下班回家也能緩解疼痛！

有片｜斜方肌越消越大好焦慮？3招讓斜方肌乖乖！

羨慕女明星的直角肩和鎖骨？拼命練肩，「斜方肌」卻越來越大？讓YouTuber「叔貴」告訴你消斜方肌的正確觀念，以及與斜方肌息息相關的肩胛骨跟練動作，讓你不再對身材焦慮！

國小遭霸凌險溺斃 母逝後她學會游泳：被壓落底也會抬頭！

「我不想死，誰來救我？」從小到大，五星酒店主廚陳冠蓁總是不斷被惡夢驚醒。她在湍急的河水中，載浮載沉不斷嗆水，即便努力求生，旁邊卻只有不停訕笑的人們，冷漠的看著她。

有片｜乳糖不耐症、素食者都可以喝！4款植物奶簡單學

隨著健康的意識抬頭，許多飲食家紛紛開始推廣飲用植物奶，而堅果奶更是造成流行。今天就讓「找蔬食Traveggo」的Hao教大家4種堅果奶，乳糖不耐症或是素食者都能好好飲用奶製品！

有片｜久坐久站導致全身疼痛？專家教你3分鐘減少緊繃感

物理治療師張勝傑將介紹這款適合久坐、久站而背部、肩膀及手臂緊繃的運動，只需要三個動作即可幫助你改善緩解緊繃感！

花枝招展登山好丟臉？戶外網美冒險隊版主：強大可以和美麗共存！

「爬個山花枝招展的，像話嗎？」「穿那麼少來爬山，根本是褻瀆山林！」近幾年，登山年齡層逐漸下滑，越來越多年輕女孩在三角點拍下網美登山照，卻引來不同觀點的抨擊、羞辱。難道，美麗和登山，不能共存嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。