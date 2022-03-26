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有片｜久坐族必看！物理治療師教你4招緩解腰痠
你是否也因為長途開車、工作不可避免的久坐，而造成腰椎的不舒服？物理治療師 Veronica Rehab (詹珞瑤)分享四個簡單的動作，幫你舒緩腰椎壓力。
腰椎關節會因為久坐而有壓力，讓不少人感到相當不適。詹珞瑤表示，會造成腰椎有壓力，其實大部分都是因為久坐引發的胸椎卡住，或者是髖關節角度已經不夠了，才會引起腰椎的不舒服，透過解開胸椎和髖關節，可以幫助舒緩腰椎的不舒服。
就算是原本腰部健康的人，久坐也會有不舒服的感覺，跟著影片中的4招學起來，常常幫自己放鬆，就能降低很多受傷風險。
詹珞瑤也提醒大家，如果本來就有很嚴重的腰椎問題，一定要盡速去看醫生，等到比較緩解了，或是疼痛變得比較慢性，再來做這樣的舒緩才是比較好的喔！
詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab 頻道: 點我看
詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab 原始影片: 點我看
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