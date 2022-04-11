有片｜肩膀又痠痛？3招遠離肩夾擠症候群！

舉手的時候卡卡的，或是時不時肩膀痠痛？有可能是肩夾擠症候群搞的鬼！物理治療師 Veronica Rehab (詹珞瑤)將要教你三個簡單的訓練來幫你舒緩這些問題。

肩夾擠症候群是一個很常見的肩膀疼痛疾病，有這個問題的人，肩膀會在很特定的角度產生疼痛，常發生在需要手舉過頭的運動當中，會有肩夾擠症候群的人通常都是有在運動的人，有些人是急性拉傷，有些人則是慢慢產生的，但不管是哪一種，會受傷都多少跟運動時的用力模式錯誤有關。

透過這次的訓練來舒緩肩夾擠症候群，也會讓你在運動時會更加順暢舒適，可是如果在訓練的過程中覺得越來越痛，那就要立刻停止尋求專業，等發炎消退在來重新做這樣的訓練。

物理治療師詹珞瑤表示，病人常常會發現本來好像好了不會痛，但跑去運動又會開始痛，會一直反覆出現，所以學習動作控制才是治療根本，從根本解決才不會一直反覆出現疼痛喔！

詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab 頻道: 點我看

詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab 原始影片: 點我看

延伸閱讀

比吃止痛藥更有效？只需3招迅速緩解經痛！

視覺效果年輕10歲！15分鐘背部運動，讓你每天抬頭挺胸！