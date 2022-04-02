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有片｜開車族必看！2招讓你長途開車全身不痠痛！
連假期間出遠門，長途開車總是會全身痠痛？「生生優動 診所」將提供專為開車族設計的正確姿勢與伸展運動教學，舒緩你的肩頸痠痛。
生生優動的物理治療師表示，想要遠離全身痠痛這可怕的通病，必須從正確的開車姿勢開始，包含調整座椅、方向盤等，在影片中都有詳細為大家解說喔！
另外，開長途車久坐，多少還是會逃離不了一些痠痛，因此也專為開車族設計伸展運動，跟著一起做，快樂出遊！
想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體更強壯！
生生優動 診所 | 物理治療所 (運動傷害．熟齡運動．術後復健） YT: 點我看
生生優動 診所 | 物理治療所 (運動傷害．熟齡運動．術後復健） 原始影片:點我看
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