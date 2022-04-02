有片｜開車族必看！2招讓你長途開車全身不痠痛！

25歲，該是如花燦爛的人生吧？對謝品怡來說，卻是人生最不堪回想的一段。被朋友欺騙，丟了工作又負債；透過抽脂、節食方式想改變外表卻換來全身病痛、身心靈崩潰「難道人生就這樣毀了嗎？」跌跌撞撞花了五年時間走出傷痛，開始正視接納原本不完美的自己，人生反而開始有了光亮。謝品怡接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段放過自己的心靈重建之路。

2022-03-30 09:00