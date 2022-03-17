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有片｜素食者也能吃美食！三種超實用義式醬料

聯合新聞網 / 江孟軒
三種實用純素義式醬料。
三種實用純素義式醬料。

平常市售的醬料，容易添加一些薑、蒜等五辛，或是奶油、牛奶、豬油、魚露等葷類食材來讓味道更豐富，讓素食者在選擇上少之又少。既然外面不好買，不如自己做吧！「找蔬食Traveggo」美廚娘Hao 教大家一次學會的紅醬、白醬以及青醬，只要稍微替代食材，全素也能輕鬆吃！

平常的白醬，是將奶油和麵粉煮成的奶油炒麵糊，再放入牛奶中煮製成的，全素版的則可以使用植物奶或是豆漿做代替，想要更健康的話，還可以使用腰果代替麵粉，腰果打完後會更有濃稠度和奶香！

作法也很簡單，只要將腰果、植物奶、營養酵母、檸檬汁、黑胡椒、鹽一起放入攪拌機攪打就完成囉！醬料做完放入消毒過的密封罐，冷藏可保存一週、冷凍可保存一個月，詳細內容都在影片中，一起做出好吃又健康的義式醬料吧！

情侶檔Hao＆Yang成立了「找蔬食Traveggo」頻道，主張「誰說不吃肉就要放棄享受美食的權利！」，因為Hao自身是Vegan（純宿主義），頻道風格圍繞在開箱蔬食商品、分享各地蔬食餐廳旅宿、分享食譜、烹調素食…等，落實全植飲食於日常生活中，讓素食者在飲食方面也能有更多選擇。

想了解更多關於健康飲食嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓你吃得美味又健康！

原始影片

找蔬食Traveggo YT

找蔬食Traveggo FB

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