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有片｜減肥也要好好吃早餐！帶你做10款低卡減脂早餐

聯合新聞網 / 江孟軒
10款低卡減脂早餐。
10款低卡減脂早餐。

大家應該都聽過，早餐是一天最重要的一餐，外面的早餐雖然好吃，但也很容易攝取過多的精緻澱粉與熱量，那麼減肥的人可以吃什麼當早餐呢？YouTuber「Cching 施清」透過自創的低卡十道營養早餐配方成功減肥15公斤！現在她就要大公開十道低卡早餐的料理秘訣。

施清是香港的YouTuber，不過影片中介紹的料理都很台式，在台灣的我們都很容易取得。其中介紹的像是「台式溫吞魚蛋餅」，也就是台灣常見的「鮪魚蛋餅」。作法很簡單，只要準備麵粉、鮪魚罐頭、蛋以及適量的蔥花，再混合蛋餅粉漿下去煎煮即可完成。施清仍不忘在影片中叮嚀，選用水煮的鮪魚罐頭熱量會更低。

其他九道低卡早餐料理食譜的實際作法、食用時機等，都完整收錄在影片當中，作法都相當簡單。想減肥又兼顧健康的你，不妨打開影片看看詳細的教學內容吧！

想了解更多關於健康飲食？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起吃早餐！

完整影片

「Cching 施清」FB

「Cching 施清」YT

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