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有片｜改善膝蓋不用開刀吃藥！5招踮腳運動強化大腿肌力
近年來，有愈來愈多人年紀輕輕，就飽受關節疼痛痠軟之苦，但又不想吃藥、開刀，難道沒有輕鬆改善的方式嗎？Youtuber「安妮身心靈Breathe＆Flow」傳授五個利用踮腳的運動方式給大家，每天配合呼吸練習，對肩痛、腰痛、便秘還有失眠等症狀都非常有幫助喔！
踮腳可以改善血液循環、鍛鍊下半身及核心？踮腳運動其實早在古代的時候就被運用，踮起腳尖時，小腿收縮血液量＝心臟脈搏排血量，當時稱為「敦踵法」。
「安妮身心靈Breathe＆Flow」在影片中教大家的踮腳運動分別為：下壓式、上提式、舉手式、轉腕式再搭配上太極中氣沉丹田、掌跟開合。踮腳運動可以增加下半身大腿肌力，而且動作又非常的簡單，快帶著家中的長輩一起練習吧！
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安妮身心靈Breathe＆Flow FB：點我看
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