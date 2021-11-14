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有片！居家訓練超有感 空姐教你4組動作練出蜜桃臀

聯合新聞網 / 江孟軒
教練Candice教你四組動作，解決臀部訓練困擾，在家也能練出好臀型！ 圖／canva
教練Candice教你四組動作，解決臀部訓練困擾，在家也能練出好臀型！ 圖／canva

羨慕別人擁有蜜桃臀？天氣冷不想上健身房，怎麼繼續鍛鍊？空姐出身的健身教練Candice，教你四組動作，解決臀部訓練困擾，在家也能練出好臀型！

Candice是「專為亞洲女性設計」的健身App「Nuli」創辦人，過去曾在科技業工作、也是國泰航空空服員，她所創辦的「Nuli」曾獲Google最佳應用程式獎肯定。

影片中，Candice的訓練有單／雙腳橋式、側邊單腳髖外展、螃蟹側走、單腳登階，每組做30-40秒或是12-15下，動作慢慢來，可以先做臀部暖身，這樣就會更好找到施力位置，有意識的控制臀部，效果會更好！

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