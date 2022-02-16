有片｜磚頭也能健身？香港健身教練帶你練肌肉

家裡沒有啞鈴和健身工具嗎？疫情期間不敢去健身房？香港健身教練「Zoe」在裝修新健身房時，突發奇想使用工地常見的磚頭、水樽和沙包當成健身道具，教你使用手邊工具，在家也能重訓！

重訓（重量訓練）是一種力量訓練，透過負重讓身體的不同部位的骨骼肌產生力量對抗重力，讓肌肉適應壓力並變得更強壯。重訓除了能增強肌肉外，因為會需要用到全身的肌肉，也能夠幫助減脂、強化骨骼，減少骨質流失。

這次的訓練共有8個動作，分別為磚頭二頭彎舉、磚頭過頂三頭肌伸展、磚頭掌上壓、磚頭夾心、磚頭肩上推舉、磚頭深蹲、大水樽硬舉、沙包跳躍訓練，做2回，12分鐘就可以練到全身，快打開影片一起爆汗吧！

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原始影片

香港健身小老闆 Zoe 李芷慧 YT

Zoe李芷慧 IG

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