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有片｜超有感核心鍛鍊!3分鐘平板支撐雕塑肌肉線條

聯合新聞網 / 陳俐伶
時間短、不需要進健身房、效果大的平板支撐運動。圖/Canva
時間短、不需要進健身房、效果大的平板支撐運動。圖/Canva

沒時間運動？沒地方運動？別再找藉口啦！Youtuber「Coffee林芊妤」教你時間短、不需要進健身房、效果大的平板支撐運動，每天只需要3分鐘，堅持做七天，就可鍛鍊魔鬼身材！

平板支撐是非常受歡迎的居家運動之一，身體大部分的肌肉都會參與，同時刺激到的肌群較多，不用任何工具輔助，只需用自身重量就可以訓練核心。

Youtuber「Coffee林芊妤」表示，多一點嘗試少一點推搪，不要被懶惰拖累進度，試著和勤奮上進做好朋友，你會有意想不到的收穫！跟著影片一起做，透過3分鐘即可提高活動能力及肌耐力、改善肌肉線條減少運動時受傷的機會。持之以恆在不久的將來絕對看見成效。快跟著林芊妤，動完保證超有感！

想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體更強壯！

Coffee林芊妤 FB: 點我看

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Coffee林芊妤 原始影片:點我看

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社團：女性專屬|健身的我超美

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