被劈腿是因為我不夠好？瘦到剩35公斤、炎夏裹冬衣，做對一件事走出來

曾經以為,自己會是他的妻。那天意外看到的手機簡訊,寫著他和她的甜蜜。他怎麼可以,愛著我還愛著別人?戴逸榛的世界,崩解了。體重急遽下降、骨瘦如材,連夏天都不斷發冷,人生還有盼望嗎?

皮拉提斯老師戴逸榛接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪,分享如何走出人生幽谷,幫助更多人學會勇敢的歷程。

無法原諒對方和自己

20多歲時,戴逸榛歷經了一場刻骨銘心的感情,雖然歡笑中偶而夾雜著爭執,但一切看似那麼的穩定,兩人為即將步入婚姻而彼此討論著,卻發生了一件不在預料之內的事情--出軌。

她在男友手機裡看到第三者的甜蜜簡訊,雖然曾經試著原諒,但受傷的感情已經無法回到原點,黯然的選擇離開。人生,從此只剩淚眼和黑暗。戴逸榛開始自我懷疑,進而扭曲自己的價值觀「一定是我不好,是我不如人家!」,只要更瘦一點,就會更好一些吧?

瘋狂運動減重

戴逸榛開始極端的節食,每天只吃一顆蘋果果腹、喝大量的水充飢,她得了強迫症,瘋狂的跳繩,每次跳完就量體重,除非體重計看到數字下降否則絕不停止。她讓自己更瘦,原本45公斤,花了不到半年瘦到35公斤。

因為吃得少,總是缺少熱量,身體開始變得越來越怕冷,夏天時必須穿著冬天的衣服來保暖。心理狀況嚴重惡化,出現厭食症傾向,只要吃東西就覺得罪惡感。

持續了1年多病態的生活,朋友擔心來探望,明明是炎夏,她卻穿著厚外套裹在自己身上,不斷喊「好冷好冷」,身上全無脂肪,連坐椅子都會痛。這才意識到,不行再這樣下去,「我是在摧殘生命,必須做出改變!」

透過運動重新呼吸

要怎麼改變呢?戴逸榛決心從小時候熱愛的韻律、舞動,找回大口呼吸的勇敢。她離開老家到台北生活,借住在朋友家沙發上,但舞者的工作應徵初期並不順遂,她用各式各樣打工維持生計,最後終於應徵上基督教舞團的行政助理,在宗教的陪伴度過難關。

戴逸榛順利開展皮拉提斯、禪柔的訓練,慢慢的,她恢復了正常飲食,也透過運動幫助強化肌肉及線條的拉長,對溫度的感受,也慢慢邁向正常人,自信心也隨之而來的建立。她更成為台灣國內少數擁有PMA(Pilates Method Alliance)證照及Gyrotonic 全器械證照的老師,能夠中、英文教學。

禪柔是覺察自己、感受能量的方式,每個人做出來的樣貌都不一樣,運動中沒有鏡子,避免彼此比較,遇到問題了就想辦法修正,不用跟別人一樣。只要知道自己在哪裡、為什麼要做,不用在意別人的看法。戴逸榛努力分享親身經驗,讓更多人產生相同的共鳴,體會運動所帶來的幫助及美好!

自在做自己

當我們自在做自己時,就會感到開心,這就是「美」的定義。走過七年的築夢旅程,養成運動習慣,戴逸榛不僅體態變得更好,想法上也變得更健康。

她非常感謝能有「有肌勵」這樣的社交平台,可以把各自的故事透過網路的力量,去影響更多還沒接觸運動,或還在猶豫不絕的女孩們,希望平台內的某句話、某個圖像能幫助她們勇敢踏出第一步。

透過「有肌勵」,她想鼓勵更多人: 「Always be true, be kind, be you!」多花一點時間在自己身體上,和身體溝通。學會傾聽內在的聲音,累了,就停下來休息,不再給自己過度的壓力,「真正不離不棄的是你的身體,請給予適當的尊重。」

