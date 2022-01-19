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被劈腿是因為我不夠好？瘦到剩35公斤、炎夏裹冬衣，做對一件事走出來

聯合新聞網 / 張念慈
戴逸榛透過運動，找回快樂的自己。圖片由戴逸榛授權「有肌勵」刊登
戴逸榛透過運動，找回快樂的自己。圖片由戴逸榛授權「有肌勵」刊登

曾經以為，自己會是他的妻。那天意外看到的手機簡訊，寫著他和她的甜蜜。他怎麼可以，愛著我還愛著別人？戴逸榛的世界，崩解了。體重急遽下降、骨瘦如材，連夏天都不斷發冷，人生還有盼望嗎？

皮拉提斯老師戴逸榛接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何走出人生幽谷，幫助更多人學會勇敢的歷程。

無法原諒對方和自己

20多歲時，戴逸榛歷經了一場刻骨銘心的感情，雖然歡笑中偶而夾雜著爭執，但一切看似那麼的穩定，兩人為即將步入婚姻而彼此討論著，卻發生了一件不在預料之內的事情--出軌。

她在男友手機裡看到第三者的甜蜜簡訊，雖然曾經試著原諒，但受傷的感情已經無法回到原點，黯然的選擇離開。人生，從此只剩淚眼和黑暗。戴逸榛開始自我懷疑，進而扭曲自己的價值觀「一定是我不好，是我不如人家！」，只要更瘦一點，就會更好一些吧？

瘋狂運動減重

戴逸榛開始極端的節食，每天只吃一顆蘋果果腹、喝大量的水充飢，她得了強迫症，瘋狂的跳繩，每次跳完就量體重，除非體重計看到數字下降否則絕不停止。她讓自己更瘦，原本45公斤，花了不到半年瘦到35公斤。

因為吃得少，總是缺少熱量，身體開始變得越來越怕冷，夏天時必須穿著冬天的衣服來保暖。心理狀況嚴重惡化，出現厭食症傾向，只要吃東西就覺得罪惡感。

持續了1年多病態的生活，朋友擔心來探望，明明是炎夏，她卻穿著厚外套裹在自己身上，不斷喊「好冷好冷」，身上全無脂肪，連坐椅子都會痛。這才意識到，不行再這樣下去，「我是在摧殘生命，必須做出改變！」

透過運動重新呼吸

要怎麼改變呢？戴逸榛決心從小時候熱愛的韻律、舞動，找回大口呼吸的勇敢。她離開老家到台北生活，借住在朋友家沙發上，但舞者的工作應徵初期並不順遂，她用各式各樣打工維持生計，最後終於應徵上基督教舞團的行政助理，在宗教的陪伴度過難關。

戴逸榛順利開展皮拉提斯、禪柔的訓練，慢慢的，她恢復了正常飲食，也透過運動幫助強化肌肉及線條的拉長，對溫度的感受，也慢慢邁向正常人，自信心也隨之而來的建立。她更成為台灣國內少數擁有PMA(Pilates Method Alliance)證照及Gyrotonic 全器械證照的老師，能夠中、英文教學。

禪柔是覺察自己、感受能量的方式，每個人做出來的樣貌都不一樣，運動中沒有鏡子，避免彼此比較，遇到問題了就想辦法修正，不用跟別人一樣。只要知道自己在哪裡、為什麼要做，不用在意別人的看法。戴逸榛努力分享親身經驗，讓更多人產生相同的共鳴，體會運動所帶來的幫助及美好！

自在做自己

當我們自在做自己時，就會感到開心，這就是「美」的定義。走過七年的築夢旅程，養成運動習慣，戴逸榛不僅體態變得更好，想法上也變得更健康。

她非常感謝能有「有肌勵」這樣的社交平台，可以把各自的故事透過網路的力量，去影響更多還沒接觸運動，或還在猶豫不絕的女孩們，希望平台內的某句話、某個圖像能幫助她們勇敢踏出第一步。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人： 「Always be true, be kind, be you!」多花一點時間在自己身體上，和身體溝通。學會傾聽內在的聲音，累了，就停下來休息，不再給自己過度的壓力，「真正不離不棄的是你的身體，請給予適當的尊重。」

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