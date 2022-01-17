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有片｜翹腳偷走你的健康！物理治療師教你6招改善

聯合新聞網 / 陳俐伶
你是不是也常常有翹腳的習慣？(圖/Canva)
你是不是也常常有翹腳的習慣？(圖/Canva)

你是不是也常常有翹腳的習慣？你知道翹腳久了，可能會造成脊椎側彎、椎間盤突出甚至可能影響大小便功能嗎?

Youtuber「啾c物理治療師」將從核心對等，到解除筋膜塑形，最後改變習慣，一步一步幫助你改善翹腳這件事，快點開影片記下6招，別讓翹腳在不知不覺中偷走我們的健康！

物理治療師啾c表示，雖然翹腳不會在短時間內對身體造成傷害，對你身體的影響卻是日積月累的，並提醒有循環代謝方面疾病的人：高血壓、糖尿病、靜脈曲張或靜脈功能不全部的人，盡量都要改掉翹腳這個習慣。

每次要翹腳前，請多思考這個錯誤的姿勢對身體會不會造成傷害，利用思維誘導自己練習不要翹腳，再加上多做治療師教的這些運動，當關節擁有足夠的回正能力時，就可讓翹腳成為一個選擇，而不是被筋膜塑形或核心無力給禁錮住的習慣！

想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體更強壯！

啾c物理治療師 YT頻道：點我看

啾c物理治療師 YT原始影片：點我看

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