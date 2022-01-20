有片｜躺著也可以練核心！一個動作有效改善腰痠背痛

你會不自覺的彎腰駝背嗎？可能是你的核心無力導致的！生活品質與核心息息相關，讓「安妮身心靈Breathe＆Flow」教你躺著練核心，預防腰痛！

隨著年齡的增加，30歲過後肌肉量開始下滑、骨骼開始衰老，容易伴隨很多疾病跟疼痛出現，有些人會開始不自覺的彎腰駝背，剛開始可能沒出現什麼症狀，久而久之就會腰痠背痛，這些都跟核心有關！

影片中，安妮教大家一個動作，每次停留三個呼吸，做1~2分鐘，如果脖子會不舒服，也有教學替代動作，能有效減緩核心與肌群無力問題，不會傷害到關節，每天堅持才有效，快打開影片一起做吧！

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