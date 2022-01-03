有片｜坐骨神經痛、腰痛按這個地方！立即見效

你也常腰痠背痛嗎？坐骨神經上最重要的點「環跳穴」，按摩這個穴道可以舒緩腰痛、腰痠的不適，Youtuber「安妮身心靈Breathe＆Flow」將教你兩個按摩環跳穴的方式。學會這個按摩方式，除了自己不舒服時可以舒緩，還可以幫家人按摩喔！

坐骨神經是身體最粗的一條神經，如果你發現有時候腰痛感覺會延伸到臀部，甚至大腿或小腿都會產生不舒適的症狀，很有可能就是坐骨神經痛。

「安妮身心靈Breathe＆Flow」在影片中將教大家按摩「環跳穴」，除了可以舒緩腰痛腰痠的症狀外，膽經上的環跳穴還有助排毒、促進循環、改善頭痛與睡眠問題，而且環跳穴連通膀胱經，能把致病物質排出體外，也被認為是有助消水腫、排毒等功效的穴位喔！

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