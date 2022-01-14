有片｜愛吃重口味又想減肥？低卡版麻婆豆腐

減肥忌口食物多，但有時候，就是忍不住想吃點重口味食物，來滿足口腹之慾。讓YouTuber「Cching 施清」教你做低卡版的麻婆豆腐，不會熱量超標，簡單又好吃！

正宗的麻婆豆腐，熱量可高達1000多大卡，油脂和鈉含量都很驚人，對於喜歡吃辣的朋友而言，麻婆豆腐是必不可少的菜色，但於在減肥的人來說，則是完全不能碰的地雷食品！

這次低卡版麻婆豆腐要準備的材料有：豆腐、豆鼓、薑蓉、蒜頭、低鈉醬油、豆瓣醬、代糖、花椒、蔥，跟著影片中的做法，熱量只有325大卡，對於減重或是減脂的人都很友善，快跟著影片一起做做看吧！

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完整影片

Cching FB

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