有片｜愛吃重口味又想減肥？低卡版麻婆豆腐
減肥忌口食物多，但有時候，就是忍不住想吃點重口味食物，來滿足口腹之慾。讓YouTuber「Cching 施清」教你做低卡版的麻婆豆腐，不會熱量超標，簡單又好吃！
正宗的麻婆豆腐，熱量可高達1000多大卡，油脂和鈉含量都很驚人，對於喜歡吃辣的朋友而言，麻婆豆腐是必不可少的菜色，但於在減肥的人來說，則是完全不能碰的地雷食品！
這次低卡版麻婆豆腐要準備的材料有：豆腐、豆鼓、薑蓉、蒜頭、低鈉醬油、豆瓣醬、代糖、花椒、蔥，跟著影片中的做法，熱量只有325大卡，對於減重或是減脂的人都很友善，快跟著影片一起做做看吧！
想了解更多關於健康增肌的飲食嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓你吃得美味又健康！
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言